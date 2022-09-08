غدا.. عرض "فورقيعة" فى المعهد العالي للفنون المسرحية

يفتتح غدا على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، ولمدة يوم واحد العرض المسرحي "فورقيعة" ضمن الأنشطة الصيفية للمعهد، تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج د. إنجي البستاوي، وتحت رعاية د. غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ودعم د. مدحت الكاشف عميد معهد فنون مسرحية.



تدور احداث العرض حول عزت الاسيوطي الذي يبحث عن ابنه الشرعي حتي يأخذ حقه في الميراث وتبدأ رحلة البحث مع وجود بعض المفارقات الكوميديا المبنية علي الموقف.



"فورقيعة" بطولة: ايمان يوسف (رزة)، ادهم الدسوقي (عزت الاسيوطي)، ندي اسماعيل (ام سلوي-مفاتن)، نيهال فهمي (حنان)، رشوان كيالي (عاصم-سيد)، محمود شعراوي (مجدي-الدكتور)، اسماء ماهر سليم (رجاء-كريمان)، محمود نوح (فورقيعة)



، بسام عبد المنعم (عثمان)، ديكور:عمر ابو الوفا، مكياج رحمة عمر، إعداد موسيقي وتنفيذ مصعب الخير، أغنية الختام ألحان وتوزيع محمود شعراوي، عزف قانون محمد عمرو، استعراض الختام محمود نوح، بوستر ودعاي محمد وحيد، إضاءة وليد درويش، تنفيذ الديكور عبد الرحمن الاسمر، تنفيذ الاكسسوار سهيلة احمد، فوتوغرافيا داليا إبراهيم.