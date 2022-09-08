بتطلع تتكلم عن النص التحتاني..عجاج يفتح النار على قائلة المرأة مش ملزمة

هاجم عصام عجاج المحامي بالنقض، تصريحات أحد السيدات التى تقول " المرأة مش ملزمة بـ الرضاعة، و المرأة مش ملزمة بالطبخ، و المرأة مش ملزمة بـ تربية الأولاد".



وأكد عصام عجاج أن: "واحدة بقالها عشر سنين بتطلع بتتكلم عن النص التحتاني بس وطلعت تتكلم عن خدمة الزوجة .. وانتي مالك متخرفيش سيبي الكلام ده لرجال الفقه"، وكشف أن هناك فارقا كبيرا بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في القانون حاليًا، معلقا “تكون لـ الرجل صفر، ولـ المرأة 10”.

وأضاف عصام عجاج، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن المرأة تحصل على حقوقها بالكامل، مؤكدا أنه يتحدث بالدليل وبالأرقام، مطالبًا بأن يكون "سن الحضانة 7 سنوات و9 سنوات، وأن يكون هناك إلغاء لـ التخيير، وأن يأتى الزوج بعد الزوجة فى ترتيب الحضانة، ويجب أن تلغى كلمة رؤية، وتكون هناك رعاية مشتركة، والرعاية التعليمية تكون للرجل".

وكشف عصام عجاج، عن أن 80% من السيدات فى الأرياف، تقوم بخدمة الزوجة وأم الزوج، وأشقاء الزوج، وما قالته تلك السيدة سيتسبب في “تخريب البيوت”.

الزوجة غير ملزمة بـ رضاعة أولادها

ولفت عصام عجاج، إلى " أن الله لم يضع اللبن فى الأم، من أجل أن تقوم ببيعه، وتصنع منه الجبنة و الزبادي، ولكن الله له أسباب عظيمة" :" قيام الأم برضاعة أولادها يتسبب فى حرق 500 سعر حراري فى اليوم، و يحميها من سرطان الثدي، و يحميها من الاكتئاب، يرفع من رابطة الأمومة و العاطفة بين الأم و الأولاد، استنادًا لما قالته ايمان عبد الله دكتور العلاج النفسي و الأسري ".

وتابع عصام عجاج، أن كل أمرة تعلم جيدًا ما لها، وما عليها، وطالب من السيدات بعدم الاستماع لـ تخاريف البعض، أن المرأة فى المنزل هي من تقوم بكل شئ، و الرجل لا يستمتع بأى أكل خارج المنزل، فهناك نفس لكل زوجة، أثناء طهى الطعام.

وانفعل عصام عجاج، على الهواء، قائلا :" حرام عليكم هتخربوا البيوت، و تدمر الأسر، من أجل الشهر، و البحث عن الترند.