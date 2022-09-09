غدًا.. بدء التقديم للالتحاق بمدن جامعة عين شمس

أعلن قطاع الإدارة العامة للمدن الجامعية أنه سيتم فتح باب التقدم للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس في المرحلة الثانية اعتبارا من غدًا يوم السبت 10 سبتمبر حتي الخميس 15 سبتمبر 2022 علي نظام الزهراء .

وأوضح قطاع الإدارة العامة للمدن الجامعية أنه علي المتقدمين تحري الدقة في إدخال البيانات، علما بأنه سيتم مراجعة البيانات بشكل دقيق من إدارات شئون الطلاب بالكليات وأي إدخال خاطئ للبيانات عن عمد أو عبث بالبيانات سيتم استبعاد الطالب نهائيا من التسكين.

وأكد قطاع الإدارة العامة للمدن الجامعية أنه لن يتم النظر في أي طلب الا بعد استيفاء الاستقصاء النفسي المدرج الكترونيا علي موقع التقديم الالكتروني .

وأعلن عن جاهزية المدن الجامعية لاستقبال العام الدراسي الجديد، تمهيدا لتسكين الطلاب، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالمباني، ورش المباني ضد الحشرات والقوارض لتكون آمنة على صحة أبنائنا الطلاب.

وأشار قطاع المدن الجامعية الي الطلاب الراغبين في التقدم للإقامة بالمدن الجامعية ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط الإقامة بالمدن الجامعية .

وقال إبراهيم السعيد المشرف علي المدن الجامعية بجامعة عين شمس، إنه سيتم القبول للتسكين وفقا لنص اللائحة بالنسبة لطلاب النقل الأعلى في التقدير الأبعد في المسافة وعلي المتقدمين تحري الدقة في ادخال البيانات، علما بأنه سيتم مراجعة البيانات بشكل دقيق من إدارات شئون الطلاب بالكليات وأي إدخال خاطئ للبيانات عن عمد أو عبث بالبيانات سيتم استبعاد الطالب نهائيا من التسكين .

وأوضح أنه لن يتم النظر في أي طلب إلا بعد استيفاء الاستقصاء النفسي المدرج الكترونيا علي موقع التقديم الالكتروني .

وحدة البحوث الاجتماعية والإنسانية للمدن الجامعية طلبة وطالبات

وأوضح أنه تم إنشاء وحدة البحوث الاجتماعية والإنسانية للمدن الجامعية طلبة وطالبات وتهدف الوحدة إلى تقديم الدعم المادي للطلاب غير القادرين على سداد المصروفات الشهرية للإقامة بالمدن الجامعية بداية من الشهر التالي لبداية الإسكان بالمدن الجامعية.

على من يرغب من الطلاب في التقديم الإسراع بتجهيز الأوراق الآتية:

١- بحث اجتماعي من الشئون الاجتماعية التابع لها سكن الطالب.

٢- مفردات مرتب الوالد إذا كان موظفا.

٣- بيان بالمعاش الشهري للوالد إذا كان بالمعاش أو كان متوفي.

٤- بيان بالحيازة من الجمعية الزراعية

٥- صورة من شهادة وفاة الوالد إذا كان متوفي.

٦- برنت من التأمينات الاجتماعية إذا كان الوالد بدون عمل

٧- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية لوالد الطالب

٨- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية لوالد الطالب في حالة وفاة الوالد.

٩- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية للطالب.

١٠- صورة كارنية الإقامة بالمدينة الجامعية.

١١- صورة شخصية حديثة للطالب.

١٢- سحب استمارة التماس الإعفاء من المصروفات من وحدة البحوث الاجتماعية بالمدينة

تطوير المدن الجامعية بعين شمس

افتتحت جامعة عين شمس، قاعتين للمؤتمرات أحدهما بالمدينة الجامعية طلبة ومقرها العباسية والثانية بالمدينة طالبات بشارع الميرغنى بمصر الجديدة، ويأتي ذلك استمراراً لجهود التطوير والتحديث بقطاع المدن الجامعية طلبة وطالبات .

كما تضم وتسع قاعة المؤتمرات بالمبنى الرئيسي بالمدينة طلبة 96 مقعداً، كما تسع قاعة المؤتمرات بالمدينة طالبات ٦٠ مقعداً، وتم تجهيزهما بأحدث التقنيات التي تسمح بعقد المؤتمرات و الندوات والرسائل العلمية.

وحرصاً من إدارة الجامعة على رفع العبء عن كاهل أبناء الجامعة من باحثي الدراسات العليا فقد تقرر فتح تلك القاعات لاستقبال مناقشات الدراسات العليا ( ماجيستير – دكتوراه – سيمنار علمي ) وذلك بمقابل مادى رمزي على أن يتم إدارة القاعات والحجز من خلال وحدة العلاقات العامة بالمدن الجامعية ومكتب مدير عام المدن الجامعية .

والجدير بالذكر شاركت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الاحتفالية التي نظمتها الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية والذي حمل شعار (التحولات في مساحات تعلم القراءة والكتابة).

وذلك من خلال جلسة نقاشية بعنوان التحديات وكيفية التغلب عليها) بمشاركة الدكتورة ايمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة ، ، الدكتور خالد عرفان عميد كلية التربية جامعة الأزهر، الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس ، الدكتور احمد عبد الرشيد منسق عام مشروع محو الأمية بجامعة حلوان.

حيث استعرضت إنجازات جامعة عين شمس في مجال محو الأمية خلال الفترة من 2019 إلى 2022 بمشاركة طلاب الجامعة في جميع محافظات وقرى ومدن الجمهورية، حيث بلغ إجمالي المتحررين من الأمية 47615 متحرر بنهاية شهر أبريل الماضي.

وأشارت ان لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات، الدور الأساسي الفاعل الذي ينعكس أثره على جميع الأنشطة والممارسات الجامعية؛ نظرًا لتنوع وتعدد أنشطته، وبخاصة في مجال محو الأمية الذي يوليه القطاع اهتمامًا بالغًا من خلال .