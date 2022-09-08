تعيين أشرف سالمان رئيسا للمتحدة للخدمات الإعلامية

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعيين أشرف سالمان رئيسًا لمجلس إدارة الشركة، وجاء بيان المتحدة كالتالي: أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعيين أشرف سالمان رئيسا لمجلس إدارة الشركة خلفا للأستاذ حسن عبد الله، والذي انتقل ليشغل منصب محافظ البنك المركزي .

وقد قام المجلس بتهنئة الأستاذ حسن عبد الله على التكليف بمهمته الوطنية الجديدة، وتقدم له بالشكر عن الفترة التي قضاها رئيسا للمجلس.

وأشاد بالمجهودات التي تمت من خطوات بناء وتحديث للبنية التحتية المؤسسية لمجموعة الشركات.

كما تمنى المجلس كل السداد والتوفيق للأستاذ أشرف سالمان في مهمته الجديدة رئيسًا للمجلس، ومن الجدير بالذكر أن أشرف سالمان والذي شغل منصب وزير الاستثمار بين عامي 2014 و2016 كان عضوًا في مجلس إدارة الشركة منذ منتصف 2021 حتى اختياره رئيسًا للمجلس.