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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 7أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي بين بورسعيد ودمياط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهد الطريق الدولى الساحلى الرابط بين محافظتى بورسعيد ودمياط ثانى حوادث انقلاب سيارة بعد أقل من ٢٤ ساعة من وقوع حادث أصيب خلاله ١١ وتوفي آخر . 

وقع حادث طريق بورسعيد دمياط منذ قليل وأسفر عن إصابة ٧ مواطنين فى انقلاب سيارة أخرى. 

كان اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد تلقي إخطارا بانقلاب سيارة ميني باص على الطريق الدولى الساحلى بين محافظتى بورسعيد ودمياط فى الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد . 

تم تكليف ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء رضا زامل وضباط الإدارة العامة للمرور برئاسة العميد محمد التل بسرعة الوقوف على أسباب الحادث وملابساته وإخطار النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها وإعادة فتح الطريق. 

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وكان مستشفى الزهور المركزى بمحافظة بورسعيد استقبل ٤ من مصابي الحادث كما استقبل مستشفى المبرة التابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد  الـ ٣ مصابين. 

وتعكف فرق رعاية بورسعيد الطبية على إسعاف المصابين ووضعهم تحت الملاحظة الكاملة لحين استجوابهم من قبل النيابة العامة. 

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