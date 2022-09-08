آرسنال يستهل مشواره في الدوري الأوروبي بالفوز 2-1 على زيوريخ

استهل فريق ارسنال الإنجليزي، مشواره في بطولة الدوري الأوروبي، بانتصاره على مضيفه زيوريخ السويسري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات.

افتتح البرازيلي ماركينيوس التسجيل لـ ارسنال في الدقيقة 16، من متابعة للكرة العرضية المرسلة من الجهة اليسرى من اللاعب إدوارد نيكيتاه.

وأدرك مريليند كرييزو التعادل لـ زيوريخ السويسري بهدف في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

واستطاع إدوارد نيكيتاه تسجيل الهدف الثاني لـ ارسنال في الدقيقة 62 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية الرائعة المرسلة من ماركينيوس من الجهة اليمنى، ليمنح فريقه نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ارسنال لـ 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد زيوريخ عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.

وفي ذات المجموعة، تعادل أيندهوفن الهولندي مع ضيفه بودو جليمت النرويجي بهدف لمثله.