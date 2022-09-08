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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد إعداد القادة يستقبل الشاعر عمرو حسن

معهد اعداد القادة
معهد اعداد القادة بحلوان

انطلقت فعاليات اللقاء المفتوح مع الشاعر عمرو حسن الذي نظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العالي وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث لملتقى طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية بمعهد إعداد القادة والذي أقيم تحت شعار إعداد القادة العام، وعقدت فعاليات الملتقى تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الأستاذ الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد.

وخلال كلمته أكد  الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة على أن القدوة للشباب أساس مهم في حياتهم الخاصة، فيبدأ الشباب بالبحث عن قدوة يتخذوها مثلاً وأسوة تساعدهم على اتباع الطريق القويم وتمدهم  بالتجارب والخبرات التي تصقل شخصيتهم وتساعدهم في تكوينها لرسم طريق نجاحهم، لذا حرص المعهد على عقد اللقاء المفتوح مع الشاعر عمرو حسن لنقل تجاربه كقدوة ومثل للطلاب.

وقد تحدث الشاعر عمرو حسن موجها النصيحة للطلاب بضرورة وجود الشغف فى الشئ يقوم به ويعمل فيه، فالشباب لابد أن يكون عندهم اليقين للوصول للهدف، محثا الطلاب على السعي دائما على الحفاظ على النجاح الذي تم تحقيقه، متحدثًا عن محمد صلاح كنموذج للنجاح.

وقد بدأ التحاور مع الشاعر عمرو حسن بعرض تعريفي عنه، مشوار نجاحه والتحديات والصعوبات التى واجهته واستمرار السعي في تحقيق الهدف وعدم التنازل عن الحلم حتى استطاع عمرو حسن الوصول لمكانة عالية بين الشعراء وأصبح مميزا في شعر العامية وحقق نجاحا بمصر والوطن العربي، كما استطاع الحصول على العديد من الجوائز منها جائزة الشعر من الهيئة العامة لقصور الثقافة وجائزة الشعر في اسبوع شباب الجامعات وجائزة ساقية الصاوي التشجيعية وجائزة مجلة الثقافة الجديدة لأفضل ديوان وجائزة معهد جوته الألماني، كما حاز على جائزة أحمد فؤاد نجم عن ديوانه: «باندا» كأفضل ديوان في شعر العامية عام 2016.

وفى ختام اللقاء المفتوح تم فتح باب المناقشة والحوار بين الشاعر والطلاب في حوار مثمر حول الشعر وبدايات الشاعر.
وفي نهاية  اللقاء تم تكريم الشاعر عمرو حسن وإهدائه درع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقديرًا .

التعليم العالي قصور الثقافة وزارة التعليم معهد اعداد القادة Jobs Education

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