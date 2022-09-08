ثقافة السويس تعرض فيلم dumbo للأطفال بـ بيت "فيصل"

أقام بيت ثقافة فيصل عرض فيصل للأطفال بعنوان (dumbo ) تدور أحداث فيلم الأنيميشن Dumbo (دامبو) حول فيل صغير يُولَد بأذنين كبيرتين في السيرك، ويتولى رعايته أحد نجوم السيرك السابقين وأطفاله، وتتوالى الأحداث لتكتشف العائلة قدرة هذا الفيل على الطيران عند الرفرفة بأذنيه، ليصبح مصدر جذب للجمهور في السيرك، وتسترعي قدرة دامبو السحرية انتباه أحد رجال الأعمال الذي يسعى لإغلاق السيرك وعرض الفيل في أحد المشاريع الترفيهية الضخمة بينما أقام بيت ثقافة المعبر برئاسة زينب حسن بأصدار مجلة حائط قام عليها الاطفال وهي تشمل مجموعة من المعارف والمعلومات العامة وتعتبر مجلة الحائط من أهم الأنشطة العلمية والثقافية للاطفال و التي تحقق أهدافا تعليمية وتربوية كثيرة. وهي واحدة من وسائل تنشيط الاطفال وجعلهم محبين للعلم والمعارف العامة وايضا

أقامت مكتبة الشرطة برئاسة شادية مرسي ورشة رسومات حره بحضانة الوفاء تحت إشراف المدربة وفاء السمان وذلك بهدف تعليم الاطفال اساسيات فن الرسم وكيفية استخدامهم للألوان

وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتور نيفين الكيلاني لنشر الثقافة التوعوية وتشجيع الموهوبين والمبدعين في كافة المجالات الفنية والثقافية وبرعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وبتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة