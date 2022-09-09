آداب القاهرة تعلن عن موعد المقابلة الشفويه لبرامج الدراسات العليا

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد المقابلة الشفوية لبرامج الدبلوم والماجستير والدكتوراة لعام ٢٠٢٣ .

وقالت كلية الآداب جامعة القاهرة ، أن موعد المقابلة الشفويه لبرامج الدبلوم و الماجستير و الدكتوراه لعام ٢٠٢٣ لقسم اللغه اليابانية و ادابها يوم الخميس الموافق ١٥ سبتمبر الجارى من الساعة الواحدة ظهرا .

على الجانب الاخر ، تنظم كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي جامعة القاهرة، المؤتمر الأول للكلية بعنوان "استشراف مستقبل تكنولوجيا النانو: الرؤية والتطبيق .. معوقات وحلول" وذلك في الفترة من 24 وحتى 26 سبتمبر، بمقر الكلية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة رباب الشريف عميدة الكلية، وذلك في إطار حرص الجامعة على الارتباط بالتطورات العلمية المتسارعة خاصة المتخصصة في مجال تقنية النانو بما يساهم في تحقيق التنمية الصناعية طبقًا لعصر الثورة الصناعية الرابعة.



وقال الدكتور محمد الخشت، إن مجال النانوتكنولوجي يُعد أحد أهم الاتجاهات العلمية العالمية الحديثة التي تشهد اهتمامًا متزايدًا وتطورًا سريعًا على مستوى العالم، وهو ما يستلزم التوعية العلمية بهذا المجال ومعرفة الضوابط والمعايير الحاكمة لاستخدامه، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بتكنولوجيا النانو وتحديد أولويات ومجالات البحوث والتطوير المستقبلي لهذه التقنية التي بدأت في اقتحام كافة مجالات الحياة الصناعية والزراعية والغذائية والتجارية والطبية والعسكرية وغيرها.



وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المؤتمر يستهدف التوعية بأهمية علم النانوتكنولوجي في مختلف التطبيقات والمجالات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعظيم دور تكنولوجيا النانو في العديد من الجوانب مثل إيجاد وتطوير مصادر بديلة ونظيفة للطاقة، وإيجاد حلول بديلة للتدوير والتخلص من المخلفات البيئية ومعالجة المياه والتربة، وحماية الآثار والمحفوظات عن طريق استحداث طرق الترميم والصيانة باستخدام مواد ومتراكبات نانومترية تُحقق استدامة المعالجات لمختلف المواد، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أهم المُستحدثات في تطبيقات علم النانوتكنولوجي والذكاء الاصطناعي، ودراسة أهم المخاطر والاحتياجات والمعوقات التي تواجه علم النانو وإيجاد حلول لها.