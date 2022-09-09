عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تعلن عن موعد المقابلة الشفويه لبرامج الدراسات العليا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد المقابلة الشفوية لبرامج الدبلوم والماجستير والدكتوراة لعام ٢٠٢٣ .

وقالت كلية الآداب جامعة القاهرة ، أن موعد المقابلة الشفويه لبرامج الدبلوم و الماجستير و الدكتوراه لعام ٢٠٢٣  لقسم اللغه اليابانية و ادابها يوم الخميس الموافق ١٥ سبتمبر الجارى من الساعة الواحدة ظهرا .

على الجانب الاخر ، تنظم كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي جامعة القاهرة، المؤتمر الأول للكلية بعنوان "استشراف مستقبل تكنولوجيا النانو: الرؤية والتطبيق .. معوقات وحلول" وذلك في الفترة من 24 وحتى 26 سبتمبر، بمقر الكلية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة رباب الشريف عميدة الكلية، وذلك في إطار حرص الجامعة على الارتباط بالتطورات العلمية المتسارعة خاصة المتخصصة في مجال تقنية النانو بما يساهم في تحقيق التنمية الصناعية طبقًا لعصر الثورة الصناعية الرابعة.
 
وقال الدكتور محمد الخشت، إن مجال النانوتكنولوجي يُعد أحد أهم الاتجاهات العلمية العالمية الحديثة التي تشهد اهتمامًا متزايدًا وتطورًا سريعًا على مستوى العالم، وهو ما يستلزم التوعية العلمية بهذا المجال ومعرفة الضوابط والمعايير الحاكمة لاستخدامه، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بتكنولوجيا النانو وتحديد أولويات ومجالات البحوث والتطوير المستقبلي لهذه التقنية التي بدأت في اقتحام كافة مجالات الحياة الصناعية والزراعية والغذائية والتجارية والطبية والعسكرية وغيرها.
 
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المؤتمر يستهدف التوعية بأهمية علم النانوتكنولوجي في مختلف التطبيقات والمجالات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعظيم دور تكنولوجيا النانو في العديد من الجوانب مثل إيجاد وتطوير مصادر بديلة ونظيفة للطاقة، وإيجاد حلول بديلة للتدوير والتخلص من المخلفات البيئية ومعالجة المياه والتربة، وحماية الآثار والمحفوظات عن طريق استحداث طرق الترميم والصيانة باستخدام مواد ومتراكبات نانومترية تُحقق استدامة المعالجات لمختلف المواد، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أهم المُستحدثات في تطبيقات علم النانوتكنولوجي والذكاء الاصطناعي، ودراسة أهم المخاطر والاحتياجات والمعوقات التي تواجه علم النانو وإيجاد حلول لها.

الخشت كلية الاداب الدراسات العليا جامعة القاهرة التنمية المستدامة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاد معتذرا .. أول تعليق من آيتن عامر بعد ضجة رجوعها لطليقها

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

اتصالحنا فى الجونة .. دينا الشربيني تعلن مفاجأة | فيديو

عاجل.. أولى صفقات الأهلي الأفريقية.. تعرف عليها

انهيار الذهب .. تراجع عنيف للمعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 اليوم

بعد ولادتها بساعات.. أول صورة لابنة مؤمن زكريا تثير الجدل على السوشيال

بث مباشر مانشستر يونايتد وريال سوسيداد الآن 0-1 في دوري أبطال أوروبا

الأهلي يحسم صفقة جديدة من خارج أفريقيا |خاص

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يطالب الجماهير بالدعاء للزمالك قبل كأس لوسيل

أكثر الأدعية استجابة يوم الجمعة قبل المغرب لتحقيق الأمنيات

اشتباكات بالأيدي بين لاعبي منتخب الجزائر والمغرب في نهائي كأس العرب للشباب

فندق إقامة الزمالك يتزين بشعار الفريق قبل مباراة الهلال.. شاهد

سعد فاروق : النائب محمد أبوالعينين له دور مجتمعي في دعم الرياضة المصرية

ولي العهد السعودي يعزي في وفاة الملكة إليزابيث .. ماذا قال؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الماركيزة تثير الجدل خلال زيارتها لمصر

سعره مش غالي.. زيت سحري وراء سر لمعان رجل دينا الشربيني

والله ما هتشوفوني فريق عمل تاني.. صور جمعت دينا الشربيني وعمرو دياب

هبة قطب: الفطور الجنسي أهم الشكاوي التي تحدث بعد الزواج

فيديو

شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

رقص وغناء .. علاقة غامضة بين عمر كمال وسونا غسان |فيديو

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

ظهور مفاجئ لـ محمد شبانة.. صديق نيرة أشرف يثير الجدل بصورة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ