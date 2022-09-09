سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022

يستعرض صدى البلد سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 9-9-2022، بعد ارتفاعه أمس بنحو 9 جنيهات علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفقا لما أورده موقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية فقد ارتفع سعر الذهب أمس بمقدار جنيهان اثنان بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر لدي محلات الصاغة.

سجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 1112 جنيها للبيع و 1114 جنيها للبيع

وبلغ سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 1270 جنيها للبيع و 1274جنيها للشراء

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 954 جنيها للبيع و 958 جنيها للشراء

ووصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 744 جنيها للبيع و 738 جنيها للشراء

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 8824 جنيها للبيع و 8856 جنيها للشراء

ووصل سعر كيلو الذهب نحو 1.26 مليون جنيه للبيع و 1.3 مليون جنه للشراء

وسجلت أوقية الذهب نحو 39.204 جنيها للبيع و 39.35 ألف جنيه للشراء.

استقرار الأسعار



وعلق قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، بأن أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت، في ظل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1747 دولارًا، ليسجل الذهب أول خسارة أسبوعية له منذ خمسة أسابيع، بنسبة بلغت 2.9 % ، وأسهم في ذلك ارتفاع أداء الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث يرتبط الذهب معهم بعلاقة عكسية، بجانب ظهور مؤشرات تدل على تباطؤ نسبي لنمو معدلات التضخم.

أوضح إن أسعار الذهب شهدت استقرارًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت بعد موجة من التراجع بالسوق المحلي بلغت نحو 14 جنيًها مع نهاية الأسبوع، بعدما لامس مستوى 1092 جنيهًا..

مصنعية الذهب والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

بحسب تقارير صحفية فإن المصريون يهتمون وخصوصا المقبلون علي الزواج بمتابعة سعر الذهب في مصر بشكل لحظي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى لهم، نظرا لأن الذهب من مختلف الأعيرة الذهبية، يعد مخزنا للثروة في أوقات التراجع الاقتصادي

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وشهد سوق سعر الذهب حالة من الارتباك، وعدم استقرار الأسعار، على الرغم من الاستقرار النسبي لكل من الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالأسواق المحلية، وهما من أكثر العوامل تأثيرًا في السعر المحلي، بجانب تراجع الطلب نتيجة مخاوف المواطنين من التعرض للخسائر مع فقدان الذهب لنحو 335 جنيهًا خلال شهرين بعدما لامس مستوى 1300 جنيه خلال مايو الماضي.

ولفت، إلى أن نقص السيولة واستغلال البعض لموسم الإجازات، أدى لوجود حالة من الارتباك داخل السوق بين تجار الجملة والتجزئة، ووصل الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء لنحو 30 جنيهًا.

تراجع الاسعار عالميا

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.49% متأثرة بالتزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بمكافحة التضخم مع التوقع بتشديد السياسة النقدية بوتيرة قوية.



وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري حول تحليل اسواق المال الدولية عن الاسبوع الماضي إنه على صعيد عملات الأسواق الناشئة، فقد أنهت تداولات الأسبوع على انخفاض، حيث تراجع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.78% ليستقر عند أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2020.