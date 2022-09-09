مذيعو بي بي سي يتشحون بالسواد عقب وفاة ملكة إنجلترا

بدل مذيعو قناة بي بي سي على الفور ملابسهم من الألوان المختلفة إلى السواد رجالا و نساءا حزنا على رحيل الملكة إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا منذ ساعات قليلة و ذلك عقب إعلان قصر باكنجهام وفاة الملكة .

وفقا لما ذكرته في صحيفة " ديلي ستار"، فإن مذيعو قناة بي بي سي، البريطانية، ارتدوا جميعا ملابس سوداء عقب إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر96 عاما، و تم إلغاء كل البرامج على القنوات البريطانية بسبب نإعلان بريطانيا حالة الحداد بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية .



و ذكرت الصحيفة أن، مشاهدي بي بي سي، لاحظوا سريعا تغيير المذيعين في القناة ملابسهم إلى بدلة سوداء و ربطة عنق سوداء، و المذيعات توجهت إلى الملابس الرسمية السوداء، عقب إعلان الحداد في بريطانيا .



و ذكرت الصحف البريطاانية، أن بمجرد إعلان قصر باكنجهام في بريطانيا وفاة الملكة إليزابيث سادت حالة من الحزن في الشوارع في بريطانيا، و بدأت الأسرة الملكية في الإستعدادات لتلقي العزاء في المملكة و على رأسهم نجل الملكة إليزبيث الأمير تشارلز و نجله الأمير وليام .

جدير بالذكر أن الملكة إليزابيث كانت تتمتع بفترة حكم هادئ و سلام، و كانت تسعى بكل الطرق ان تحافظ على الصورة الملكية الراقية التي كانت تسعى دائما أن تظهرها للشعب حتى وقت حدوث الأزمات و التوتر بين الأمير وليام و هاري .

