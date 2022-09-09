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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مذيعو بي بي سي يتشحون بالسواد عقب وفاة ملكة إنجلترا

الملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية

بدل مذيعو قناة  بي بي سي  على الفور ملابسهم من الألوان المختلفة إلى السواد رجالا و نساءا حزنا على رحيل  الملكة إليزابيث الثانية  ملكة إنجلترا منذ ساعات قليلة و ذلك عقب إعلان قصر باكنجهام وفاة الملكة . 
وفقا لما ذكرته في صحيفة " ديلي ستار"، فإن مذيعو قناة بي بي سي، البريطانية، ارتدوا جميعا ملابس سوداء عقب إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر96 عاما، و تم إلغاء كل البرامج على القنوات البريطانية بسبب نإعلان بريطانيا حالة الحداد بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية 

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و ذكرت الصحيفة أن، مشاهدي بي بي سي، لاحظوا سريعا تغيير المذيعين في القناة ملابسهم إلى بدلة سوداء و ربطة عنق سوداء، و المذيعات توجهت إلى الملابس الرسمية السوداء، عقب إعلان الحداد في بريطانيا . 


و ذكرت الصحف البريطاانية، أن بمجرد إعلان قصر باكنجهام في بريطانيا وفاة الملكة إليزابيث سادت حالة من الحزن في الشوارع في بريطانيا، و بدأت الأسرة الملكية في الإستعدادات لتلقي العزاء في المملكة و على رأسهم نجل الملكة إليزبيث الأمير تشارلز و نجله الأمير وليام . 
جدير بالذكر أن الملكة إليزابيث كانت تتمتع بفترة حكم هادئ و سلام، و كانت تسعى بكل الطرق ان تحافظ على الصورة الملكية الراقية التي كانت تسعى دائما أن تظهرها للشعب حتى وقت حدوث الأزمات و التوتر بين الأمير  وليام و هاري .
 

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