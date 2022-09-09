كنت محور النميمة بسبب كلمة فريق العمل..دينا الشربيني تتحدث أزمتها بمهرجان الجونة

أكدت الفنانة دينا الشربيني، أن كل شخص يجب أن يعافر من أجل الوصول لما يريده، وكشفت أنها تكره النكد، و تحب الفرح، ولا تحب الندم.



وأضافت دينا الشربينى، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها تري أن البكاء علاج، و أن شخصيتها بينها وبين نفسها ضعيفة.



ولفتت إلى أن كانت فى فترة محور النميمة، و الجميع كان يتحدث عنها، وأكدت :" فى فترة الجميع كان يطلق عليها فريق العمل، و فريق العمل راح و فريق العمل جه".



وأشارت إلى أنها تأثر بما حدث لها فى مهرجان الجونة، وأنها كانت فريسة، لـ الجميع، وأنها فعلت أشياء بدون قصد.



وتابعت " شكلى كان وحش فى مهرجان الجونة، وليس لأحد أن يتحدث فى شكل شخص آخر".