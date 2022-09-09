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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة.. دينا الشربيني ترفض تأكيد شائعة سابقة وتردح بالفرنساوي

دينا الشربيني
دينا الشربيني

طالبت الإعلامية منى الشاذلي من الفنانة دينا الشربيني، إما أن تردح بالفرنسية على الهواء، أو تؤكد شائعة انتشرت عنها فى الفترة الأخيرة.

 

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وأضافت دينا الشربينى، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها  أنها ترفض الإفصاح عن شائعة كانت حقيقية، وقامت بالردح باللغة الفرنسية على الهواء.

 

عرضت الإعلامية منى الشاذلي مقطع  فيديو من كواليس مشهد غرق دينا الشربيني في مسلسل "جراند أوتيل".

كشفت دينا الشربيني عن التفاصيل الكاملة لتصوير هذا المشهد والصعوبات التي واجهتها، لافتة إلى أنها كانت مرعوبة من هذا المشهد، وكانت دائمًا تسعى لتأجيل تصويره.  


وأضافت  أن المشهد تم تصويره فى أسوان، وتم إلقائها فى النيل، وكانت خائفة.


ولفتت دينا الشربينى، إلى أن هذا المشهد تم تصويره فى لبنان، وفى أسوان، والمشهد الذى كان فى لبنان حصل على وقت طويل.


وأشارت إلى أنها كانت تقوم بدور سيدة تريد الحياة، وذلك بعد أن قامت ببيع طفلها.

منى الشاذلى دينا الشربيني شائعة الإعلامية منى الشاذلي معكم

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