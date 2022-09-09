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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي العهد السعودي يعزي في وفاة الملكة إليزابيث .. ماذا قال؟

بن سلمان والملكة
بن سلمان والملكة إليزابيث

أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اليوم الجمعة، عن تعازيه لوفاة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية التي وافتها المنية مساء أمس الخميس.

وقال الأمير محمد بن سلمان في تصريحات نقلتها وكالة أنباء السعودية "واس" "أحزنني نبأ وفاة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية التي أفنت حياتها في خدمة وطنها".

وأضاف ولي العهد السعودي: "الملكة إليزابيث كانت مثالاً يحتذى في الحكمة والمحبة والسلام ويستذكر العالم اليوم الأثر العظيم والأعمال الجليلة التي قدمتها طوال مسيرتها".

كما قال الملك سلمان في بيان نقلته "واس": "علمنا بأسى بالغ نبأ وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية".

وأضاف الملك سلمان: "الملكة اليزابيث كانت نموذجًا للقيادة سيخلده التاريخ وإننا إذ نستذكر بكل تقدير جهود الفقيدة في توثيق علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا الصديقين".

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وأعلنت العائلة المالكة البريطانية وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاماً في قصر بالمورال الملكي بإسكتلندا، أمس الخميس، محاطة بأبنائها وأحفادها.

كما أعلنت بريطانيا عن تولي الملك "تشارلز الثالث" العرش في المملكة المتحدة وعن تنكيس الأعلام حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأصدر قصر باكنجهام بيانًا أعلن فيه رحيل الملكة، موضحاً أن الملك تشارلز وزوجته كاميلا سيبقيان في بالمورال الليلة ويعودان الجمعة إلى لندن.

في الأشهر الأخيرة، ألغت الملكة إليزابيث البالغة من العمر 96 عامًا عددًا من المواعيد بسبب مخاوف بشأن حركتها وصحتها.

وكان الأمير تشارلز يتدخل في دورها، في الأسبوع الماضي حضر لقاء بريمر بدلاً منها، مما أثار المزيد من المخاوف بشأن صحتها، لكن المطلعين يقولون إنها بقيت بعيدة للتأكد من أنها في أفضل حالة صحية ممكنة للترحيب برئيس وزرائها الخامس عشر في بالمورال.
 

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