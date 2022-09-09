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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فريق العمل .. منى فاروق تغازل عمرو دياب بفستان تايجر

منى فاروق
منى فاروق

حرصت الفنانة منى فاروق على الظهور بشكل جديد عبر خاصية الاستوري الخاصة بها عبر تطبيق انستجرام، مرتدية فستان تايجر مكشوف. 

ونشرت منى فاروق صورة جديدة لها عبر انستجرام، مرتين، على أنغام أغنية عمرو دياب “جميلة”، وذلك بعد ساعات من إذاعة حلقة برنامج معكم منى الشاذلي مع دينا الشربيني. 

وقالت دينا الشربيني في برنامج معكم:" عمركم ما هتشوفوني فريق العمل تاني"، في الوقت الذي غازلت فيه منى فاروق عمرو دياب بواحدة من أبرز أغنياته  التي أهداها لابنته من قبل. 

منى فاروق

وتحرص منى فاروق مؤخرا على مشاركة متابعيها صور وفيديوهات من سفرياتها المختلفة، وذلك بعد فترة من إعلان عودتها لمجال الفن مرة أخرى دون توضيح طبيعة الأعمال الجديدة التي ستقدمها. 

 

وجهت الفنانة منى فاروق نصيحة لمتابعيها عبر خاصية ستورى بحسابها بتطبيق إنستجرام , ونشرت منى فاروق فيديو لمسجد وعلقت عليها :" الصلاة خير من النوم" منذ أيام. 

 

شاركت الفنانة منى فاروق منشورا لشقيقها مصطفى يشن فيه هجوما على منتقديه.

وجاء في المنشور الموجود على ستوري حسابها بـ "انستجرام": انا مش فاهم بعض الناس اللي بقى عندهم بجاحة للدرجة دي، ومش وراهم شغلانة غير انهم يصحوا من النوم يفكروا هنضايقه إزاى.

مني فاروق برنامج معكم منى الشاذلى عمرو دياب دينا الشربيني فريق العمل

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