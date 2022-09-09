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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عودة دينا الشربيني لـ عمرو دياب.. الحقيقة الكاملة بعد المغازلة الهوائية| فيديو

صدى البلد

تصدرت الفنانة دينا الشربيني مؤشرات البحث، خلال الساعات الماضية، بعد حديثها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج معكم، المذاع على قناة سي بي سي، عن حياتها الشخصية، وكيف دخلت مجال الفن، بعد أن بدأت بالعمل كمذيعة.

حقيقة عودة دينا الشربيني لـ عمرو دياب

 

وغازلت الفنانة دينا الشربيني المطرب عمرو دياب، على الهواء، وقامت بغناء أغنية برج الحوت، وأكدت أن الأغنية لم تكن لها، وتحدثت عن قصة حبها الأخيرة، وقالت ربنا بيعوض، والحمد لله، وأكدت أن قصة الحب الأخيرة انتهت، وهذا يعنى عدم عودتها لـ المطرب عمرو دياب.

وفى هذا التقرير نستعرض أبرز الأخبار:

 

بنفضل نضحك | دينا الشربيني : طول عمري نفسى أمثل مع هذا الفنان

 


عرضت الإعلامية منى الشاذلي، مقطع فيديو به " كواليس كلها ضحك بين كريم عبد العزيز ودينا الشربيني".

أكدت الفنانة دينا الشربيني، أنها كانت تتمنى التمثيل مع الفنان كريم عبد العزيز، وأن كريم يشبهها فى الكثير من الأشياء، منها :" بنفضل نضحك وإحنا بنمثل".

 

جسمي مش بيبطل استهبال.. تعليق غريب من دينا الشربيني على الهواء

 


أكدت الفنانة دينا الشربيني، أنها أصيبت بـ فيروس كورونا 5 مرات، وكل مرة كانت الإصابة أصعب من السابقة لها.


وأضافت دينا الشربينى، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن "الكورونا بتموت فيا"، "و جسمى بـ يستهبل، وكل مرة بيضعف عن المرة السابقة له".

 

لمسني كده .. دينا الشربيني تروي قصة تعرضها للتحرش | فيديو

 


كشف الفنانة دينا الشربيني، أنها تعرضت لـ التحرش، معلقة: "تعرضت للتحرش زمان وكان فى العجمي، بالإسكندرية".

 

خت كورتيزون.. دينا الشربيني تروي تفاصيل إصابتها بكورونا قبل ظهورها في مصر

 

 


كشفت الفنانة دينا الشربيني، تفاصيل إصابتها المتكررة بـ فيروس كورونا، وقالت "أصيبت بفيروس كورونا عندما كنت فى لندن".
 

اتصالحنا فى الجونة .. دينا الشربيني تعلن مفاجأة | فيديو

 


أكدت الفنانة دينا الشربيني، أنه حدث سوء تفاهم بينها وبين المخرجة كاملة أبو ذكري، مؤكدة " انا بموت فيها و الله".

 

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أكدت الفنانة دينا الشربيني، أنها كانت من الشخصيات المحظوظة، مؤكدة أنها دخلت عالم التمثيل، وكانت تدرس.

 

ماذا قالت دينا الشربيني عن مشهد الغرق بـ جراند أوتيل


 

عرضت الإعلامية منى الشاذلي مقطع  فيديو من كواليس مشهد غرق دينا الشربيني في مسلسل "جراند أوتيل".

 

بعد انكار طويل.. دينا الشربيني تعترف بأمر غريب على الهواء| فيديو


 

وجهت الإعلامي منى الشاذلي، سؤال محرج لـ دينا الشربيني، على الهواء، وهو:"| بعد انكار طويل هل ممكن تعترفى الآن أن أغنية "برج الحوت" كانت لـ دينا ولا لأ، ولا تغنى الأغنية" رفضت دينا الرد، وأكدت أن الأغنية لم تكن لها.

وقامت دينا الشربينى بغناء الأغنية على الهواء، وهى فى حالة فرح شديد.

 

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