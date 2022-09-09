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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الاستعدادات النهائية لحفل عمرو دياب بكأس لوسيل.. فيديو

عمرو دياب
عمرو دياب

يستعد الفنان عمرو دياب مساء اليوم لإحياء حفل كأس سوبر لوسيل والمفترض إقامته مساء اليوم بين نادي الزمالك المصري والهلال السعودي على ملعب لوسيل المونديالي بحضور ٨٠ ألف متفرج.

ونشر الملحن وعازف الجيتار أحمد حسين صور من الاستعدادات النهائية لحفل عمرو دياب، أثناء عمل إحدى البروفات على المسرح، استعدادا لإقامة الحفل مساء اليوم.

أحمد حسين



ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الهلال السعودي، مساء اليوم، على استاد لوسيل في قطر، ضمن بطولة كأس سوبر لوسيل.

كأس سوبر لوسيل هو مباراة ودية تجمع بين بطل الدوري المصري وبطل الدوري السعودي، في هامش استعدادات قطر لتنظيم بطولة كأس العالم 2022.

عمرو دياب يقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التى طرحها مؤخرا عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

عمرو دياب يطرح من 6 لـ 9


وطرح المطرب عمرو دياب مؤخرا أحدث أغانيه والتى تحمل أسم من 6 لـ 9 ، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان  محمد يحيى ومن توزيع وسام عبد المنعم وميكساج وديجتال ماستر لأمير محروس.

 

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