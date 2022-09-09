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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال لقائه بالسفير السعودي.. عصمت: حريصون على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال العام خلال اجتماعه مع السفير السعودي

استقبل المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

في مستهل اللقاء، رحب وزير قطاع الأعمال العام بالسفير السعودي الذي قدم له التهنئة بمناسبة توليه مسؤولية وزارة قطاع الأعمال العام، متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق.

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وأكد وزير قطاع الأعمال العام متانة العلاقات الثنائية المتميزة والروابط الأخوية القوية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والممكلة العربية السعودية والشعبين الشقيقين، وأهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وحرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرون السعوديون، مشيرًا إلى خصوصية وتنامي علاقات التعاون المثمر بين البلدين على مختلف الأصعدة في ظل ما تشهده هذه العلاقات من اهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين.

 

 العلاقات التاريخية القوية بين المملكة ومصر

 من جانبه، أكد السفير السعودي على عمق العلاقات التاريخية القوية بين المملكة ومصر، وحرص الجانب السعودي على تنمية مجالات التعاون المشترك وتعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، مشددًا على ضرورة أن تتجاوز الشراكة المصرية السعودية نطاق البلدين إلى مختلف الأسواق العالمية خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات عديدة منها موقع جغرافي  متميز وأيدي عاملة ذات مهارة عالية وموارد طبيعية وبنية تحتية وغيرها، ما يؤهلها أن تكون مركزًا صناعيًا وتجاريًا دوليا.

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