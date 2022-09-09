نظرا للإقبال الكبير.. أوبرا دمشق تعلن عن حفل آخر لهاني شاكر

أعلنت دار الأوبرا بالعاصمة السورية دمشق عن إقامة حفل أخر للنجم هاني شاكر، وذلك بعد نفاد معظم تذاكر حفلته الأولى المقرر إقامتها يوم ١٥ من شهر سبتمبر الحالي.



أوبرا دمشق تعلن عن حفل أخر لهاني شاكر



ونشرت دار الأوبرا بيانا لها على صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك جاء فيه: جمهورنا الكريم نظراً للإقبال الكبير على حفل الفنان هاني شاكر وبدعم من الجالية السورية في مصر وجمعية الصداقة المصرية السورية تعلن الهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون عن إقامة حفلٍ ثانٍ يوم الجمعة 16 أيلول 2022 ويستمر بيع التذاكر اليوم للحفلين .. نتشرف بحضوركم ..





اشتباكات وخناقات للحصول على تذكرة حفل هاني شاكر



حالة من الهرج والمرج سيطرت على شباك تذاكر حفل الفنان هاني شاكر المفترض إقامته بأوبرا دمشق بسوريا، يوم 15 من شهر سبتمبر الجاري.

حالات إغماء بين الجمهور بسبب الإزدحام

وقام عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بتداول فيديو ظهر من خلاله العديد من حالات الإغماء والفوضى بين الجمهور ومنظمى الحفل أثناء الحصول على تذاكر الحفل.

تفاصيل حفل هاني شاكر الأول فى سوريا

ويستعد المطرب هاني شاكر لإحياء حفل غنائى بمسرح أوبرا دمشق بسوريا يوم 15 من شهر سبتمبر الحالي، وذلك ضمن جولاته الغنائية التى بدأ فيها بعد تفرغه للغناء واستقالته من نقابة المهن الموسيقية.

ومن المفترض أن يقدم هاني شاكر خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى عدد من أغنيات التراث القديم لعبدالحليم ووردة وغيرهم من نجوم الزمن الجميل.

هاني شاكر يحيى حفلا بمهرجان القلعة

وأشعل المطرب هاني شاكر حفله في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء وبدأ الحفل بأغنية "بلدي" وسط ترحيب كبير من الحاضرين وتفاعلوا معه بالرقص والغناء.