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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

70 عاما على العرش.. كيف تعيش بريطانيا يومها الأول بدون الملكة إليزابيث؟

الملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية

استيقظت بريطانيا اليوم الجمعة والملكة إليزابيث الثانية ليست على العرش، للمرة الأولى منذ أكثر من 70 عامًا، فيما تعيش البلاد أجواء الحزن والحداد على الملكة الأطول عمرًا وجلوسًا على عرش المملكة المتحدة.

توفيت الملكة إليزابيث الثانية امس الخميس عن عمر ناهز 96 عامًا، قضت منه أكثر من 70 ملكة متوجة وعاصرت أحداث جسام غيرت وجه العالم.

وأصبح تشارلز الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، وسيشرف خلال الأيام المقبلة على مراسم تكريم ودفن والدته، التي رحلت في مرحلة حرجة تخوض فيها بريطانيا غمار تغيرات سياسية واقتصادية عميقة.

وعلى الرغم من أن النظام الملكي الدستوري في بريطانيا يمنح الملك وضعًا شرفيًا وسلطة أدبية ومعنوية أكثر منها فعلية، فإن الملكة إليزابيث تمتعت دومًا بحضور قوي وقدر كبير من الإجماع بين البريطانيين على حبها واحترامها بغض النظر عن آرائهم في حكومات البلاد المتعاقبة خلال عهدها الطويل.

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ومع بدء اليوم الجمعة، تدخل المملكة المتحدة أول يوم حداد على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، حيث قُرعت أجراس الكنائس في جميع أنحاء البلاد تكريمًا لها، وتجمع عدد كبير من الناس خارج قصر باكنجهام الملكي، وأغلقت بعض المتاجر أبوابها على سبيل الحداد.

وعلى الرغم من هطول أمطار غزيرة في أنحاء متفرقة من المملكة المتحدة مساء أمس الخميس بعد إعلان وفاة الملكة إليزابيث، تكونت تجمعات عفوية من المواطنين المعزين خارج قصر باكنجهام في لندن وقلعة بالمورال في اسكتلندا حيث توفيت الملكة، وعدد من القصور الملكية في أنحاء البلاد.

وأحضر الكثيرون باقات من الزهور لصفها على أبواب وأسوار قصر باكنجهام، وأضاءوا الشموع حدادًا، وأنشد المتجمعون خارج القصر نشيد "حفظ الله الملكة" في أجواء سادها الحزن والتأثر العميقان.

ومن المنتظر أن يعود الملك تشارلز الثالث من قلعة بالمورال في اسكتلندا إلى قصر باكنجهام في لندن اليوم الجمعة، حيث سيلقي أول خطاب له كملك ويجتمع بالحكومة.

وأعلن ملك بريطانيا الجديد، تشارلز الثالث، في وقت سابق اليوم، أن مدة الحداد في البلاد على الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ستستمر أسبوعا بعد جنازة، في وقت أشار القصر الملكي إلى أن موعد التشييع سيعلن في الوقت المناسب.

وكانت ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، توفيت الخميس في قلعة بالمورال في اسكتلندا، عن عمر ناهز 96 عاما، قضت 70 عاما على عرش بريطانيا، وقضى الملك الجديد، تشارلز الثالث، معها الساعات الأخيرة من حياتها هناك.

وأعلن قصر باكنجهام أمس الخميس وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي أصبحت ملكة لبريطانيا منذ عام 1952، وتوفيت عن عمر ناهز 96 عاما، ليصبح ابنها الأكبر تشارلز الثالث ملكا على البلاد.

ويصبح ملك بريطانيا الملك الدستوري لـ16 دولة من مجموع 53 من دول الكومنولث التي يرأسها، فهو ملك المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وهو رئيس الكومنولث وملك 12 دولة أصبحت مستقلة منذ انضمامها، وهي: جامايكا، وباربادوس، وباهاماس، وغرينادا، وبابوا غينيا الجديدة، وجزر سليمان، وتوفالو، وسانت لوسيا، وسانت فينسنت والغرينادين، وبليز، وأنتيغوا وباربودا، وسانت كيتس ونيفيس.

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