الأردن ضيف شرف.. موعد وكيفية اشتراك الناشرين بمعرض القاهرة للكتاب الـ 54

كشفت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بشقيها الثقافي والإداري، كواليس الاستعداد لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54.

وكانت قد اجتمعت اللجنة العليا برئاسة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وناقشت اللجنة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بدورة المعرض المقبلة.

وحسب بيان رسمي صدر عن اللجنة، كانت قد انتهت إلى فتح باب اشتراك الناشرين بالمعرض (على المنصة الإلكترونية للمعرض) بدءًا من 15 سبتمبر 2022 وحتى 15 أكتوبر 2022 وذلك لدورة المعرض (54) والتي ستقام في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2023.

الاردن ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب 54

واعتمدت اللجنة اختيار المملكة الأردنية الهاشمية ضيفَ شرف المعرض في دورته الحالية، وهو ما سبق وتم إعلانه في نهاية فعاليات الدورة السابقة، تأكيدًا على عمق العلاقات المصرية الأردنية والروابط المشتركة الثقافية والاجتماعية والفنية والاقتصادية بين الشعبين، وكذا الدور المحوري للمشهد الثقافي الأردني في الثقافة العربية المعاصرة.

واستعرض الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ما انتهت إليه التنسيقات مع دولة ضيف الشرف بشأن هذه المشاركة ومحاورها المختلفة، مؤكدًا على حرص المعرض بإدارته ولجانه المختلفة على ظهور مشاركة ضيف الشرف بأفضل صورة.