أسعار العملات الأجنبية والعربية والآسيوية مقابل الجنيه المصري

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية والآسيوية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات مستهل تعاملات اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلي، بينما انخفضت أسعار المعدن الأصفر بقيمة تتراوح مابين 2 إلى 3 جنيهات

ونستعرض أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلي وفقا لاخر تحديث.

أسعار العملات الأجنبية والعربية فى البنك الأهلي الجمعة

ونرصد أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي اليوم الجمعة

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم الجمعة 19.26جنيه للشراء و 19.32 جنيه للبيع مقابل 19.24جنيه الجمعة الماضية بارتفاع 8 قروش.

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 19.12جنيه للشراء و19.37 جنيه جنيه مقابل 19.35جنيه الجمعة الماضية.

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 22.07جنيه للشراء و 22.33 جنيه للبيع مقارنة ب22.36جنيه الجمعة الماضية بتراجع 3 قروش

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 19.68جنيه للشراء و19.89جنيه للبيع مقابل 19.74جنيه الجمعة الماضية بارتفاع 15 قرش.

وسجلت سعر صرف كرونا سويدية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 1.78جنيه للشراء و1.81جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف كرون نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك البنك الأهلي اليوم الجمعة 1.90جنيه للشراء و1.93جنيه للبيع.

واستقرت سعر صرف كرون دانمركي مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 2.57جنيه للشراء و2.60جنيه للبيع .

أسعار صرف العملات الآسيوية

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الآسيوية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة.

وبلغ سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 13.32جنيه للشراء و 13.47 جنيه للبيع مقابل 13.84جنيه للبيع بانخفاض 37 قرش.

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة عند 2.77جنيه للشراء و2.78جنيه للبيع.

يرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية خلال تعاملات الجمعة.

أسعار العملات العربية فى البنك الأهلي

يتخطى ال 60 جنيه..الدينار الكويتي أغلى العملات العربية سعرا

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي:بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 60.20جنيه للشراء و62.60 جنيه للبيع 62.46جنيه الجمعة الماضية

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 5.11جنيه للشراء و 5.14 جنيه للبيع مقارنة 5.11 جنيه الجمعة الماضية. .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 5.24جنيه للشراء و5.26جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي نحو 49.76 جنيه للشراء 51.24جنيه للبيع بارتفاع 21 قرش .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 5.24جنيه للشراء و5.26جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي نحو 49.76 جنيه للشراء 51.24جنيه للبيع بارتفاع 21 قرش .

واستقر سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 48.88جنيه للشراء و 50.18 جنيه للبيع مقابل 49.97جنيه الجمعة الماضية بارتفاع 21 قرش .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 4.93جنيه للشراء و 5.26جنيه للبيع بارتفاع قرشين.

العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.



تثبيت أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الاخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري