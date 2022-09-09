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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صعود ملحوظ في سعر الدولار اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022

صدى البلد

شهدت أسعار صرف الدولار ارتفاعا بقيمة 4 قروش شراءً وبيعا خلال بنهاية التعاملات الأسبوعية، في البنوك المصرية.

وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين 19.24 و19.31 جنيه للشراء، و19.32 - 19.34 جنيه للبيع.

وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.24 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.34 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الأفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

سعر الدولار في البنك المركزي 

وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.22 جنيه للشراء و19.29 جنيه للبيع.

وعن  سعر الدولار اليوم في مصر 2022 على صعيد الأسعار المحلية ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.24 - 19.31" جنيه للشراء، و"19.32 - 19.34" جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلى

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الاهلى اليوم ، سجل 19.26 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع بعد 19.24 الاثنين الماضي بزيادة 8 قروش.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الاهلى اليوم سجل  19.26 جنيه  للشراء ، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلى 19.32 جنيه للبيع ضمن أسعار العملات اليوم في مصر.

أقل سعر لـ الدولار اليوم

وضمن أسعار الدولار اليوم سجل الدولار أمام الجنيه أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.24 جنيه بعد  19.16 جنيه الاثنين الماضي .

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.24 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

يبحث الكثير عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.26 جنيه للشراء.

ويبحث المصريون وأصحاب الأعمال عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.32 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم 

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس  أعلى مستوى للبيع ليصبح 19.34 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

سعر الدولار اليوم

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم في البنك التجاري الدولي 19.28 جنيه للشراء 19.34 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي سجل الدولار 19.24 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.31 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع.

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