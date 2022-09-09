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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات رياضية SUV موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

5 سيارات رياضية موديل
5 سيارات رياضية موديل 2022

احتلت السيارت الرياضية مكانة كبيرة داخل السوق المصري وسط موديلات 2022، نسبة إلى العديد من المقاومات ابرزها الارتفاع المناسب، والمساحة الداخلية التي تتسم بالرحابة، بالاضافة إلى التجهيزات الفنية والتنقية التي تقدم على الطريقة الخاصة بكل صانع واصدار.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات رياضية موديل 2022 من عائلة الـ SUV.

5 سيارات رياضية موديل 2022

1 – بيجو 5008 موديل 2022 

 

تتمتع السيارة بيجو 5008 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية الاداء، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.2 ثانية.

 

يتراوح سعر السيارة بيجو 5008 موديل 2022 بين 759.990 جينه و 894.990 جنيه.

5 سيارات رياضية موديل 2022

2 – كيا سبورتاج الشكل الجديد 2022 

 

تمتلك السيارة كيا سبورتاج الشكل الجديد 2022 محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع ضخ قوة قدرها 180 حصانا، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة سباعي السرعات، يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات.

 

وتبدأ أسعار السيارة كيا سبورتاج الشكل الجديد 2022 من 619.900 جنيه حتى 789.900 جنيه.

 

5 سيارات رياضية موديل 2022

3 – ام جي HS موديل 2022 

 

تنطلق السيارة ام جي HS موديل 2022 من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.6 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 190 كم/ساعة، حيث تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو"، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الحركة من 7 سرعات.

 

تقدم ام جي HS موديل 2022 بسعر يبدأ من 630 الف جنيه حتى 640 الف جنيه.

5 سيارات رياضية موديل 2022

4 – رينو داستر موديل 2022 

 

زودت السيارة رينو داستر موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 115 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، بينما تستمد اوامر التسارع من ناقل حركة CVT أوتوماتيكية الاداء، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة، يمكنها التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 12 ثانية.

 

ويبلغ سعر السيارة رينو داستر موديل 2022 بقيمة تبدأ من 355 الف جنيه حتى 405 الف جنيه.

5 سيارات رياضية موديل 2022

5 – شيري تيجو 7 برو موديل 2022 

 

حصلت السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 على محرك 1500 سي سي تيربو رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بعزم دوران 210 نيوتن/متر، وقوة 154 حصانا، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية الدفع الامامي CVT.

 

وتقدم السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 بقيمة سعرية تبدأ من 550 الف جنيه للفئة الاولى، و 595 الف جنيه للفئة الثانية.

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