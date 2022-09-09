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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يجتمع مع مدرب الأهلي الجديد ومعاونيه ظهر الأحد ‏

صدى البلد

يعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مطولًا مع السويسري مارسيل كولر، ظهر الأحد داخل مقر ‏النادي بالجزيرة، للحديث عن التفاصيل الخاصة بآليات العمل وكافة الترتيبات التي تخص فريق الكرة في المرحلة المقبلة، وفي ‏مقدمتها معسكر الإعداد للموسم الجديد والذي يشهد العديد من التحديات على المستويين المحلي ‏والإفريقي. 
يحضر الاجتماع الجهاز الفني بالكامل لوضع النقاط فوق الحروف في كافة الأمور الإدارية ‏والفنية.
هذا ومن المقرر أن يصل كولر ومعاونوه إلى القاهرة غدًا لبدء مهمته مع الأهلي، بعد الإعلان رسميًا عن التعاقد معه لمدة عامين ‏قادمين.
يصطحب كولر معه ثلاثة مساعدين.. مدربًا ومدرب أحمال ومحلل أداء.  ‏

محمود الخطيب السويسري مارسيل كولر المحلي ‏والإفريقي كولر عامين ‏قادمين

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