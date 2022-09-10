استاذ موارد مائية: الملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي لن يؤثر على المصريين

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن التشغيل الثالث لسد النهضة الاثيوبي لن يؤثر بشكل مباشر على المواطن المصري ولا يؤثر على الزراعة، كما أنه حال الملء الرابع أو الخامس لن يتأثر المواطن المصري بسبب وجود السد العالي.

وأضاف الدكتور عباس شراقي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن احتياطي المياه في السد العالي جيد للغاية ولكن هذا ليس مبررا لما تفعله اثيوبيا من قرارات احادية، قائلا: "كل متر مكعب من المياه يخزن في السد الاثيوبي يمثل استقطاع مباشر من الحصة المائية لمصر".

وأشار الدكتور عباس شراقي، إلى أن تشغيل السد الاثيوبي بكامل توربيناته سيخلف ضررا كبير على السودان ويجب الاتفاق على طريقة التشغيل، موضحا أن هناك 6 اتفاقيات بين مصر واثيوبيا في ملف المياه ولابد من احترامها.