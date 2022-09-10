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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر عاشور يتألق في حفل خرجي الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

تامر عاشور
تامر عاشور

أحيا النجم تامر عاشور حفلا غنائيا ضخما على شاطئ سيدي جابر بالإسكندرية لخريجي معهد الخدمة الاجتماعية بحضور "كامل العدد".

افتتح تامر عاشور الحفل بأغنية " تيجي نتراهن" وسط عاصفة من هتافات الإعجاب بعدها حرص على تحية الجمهور ثم قدم وصلة من أغانيه الطربية والرومانسية التي تألق بها طوال مشواره الفني منها " ده حكاية" ، "باي باي"، "بقول عادي" ، "عشت معاك حكايات" ،"تسلم" ، "هاجي على نفسي" ،"خليني في حضنك"، "لو ناوي يرجع"، "بياعه " ،"قولوله سماح" ،"مكملناش" ،"ذكريات كدابه" .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين.

كما حرص تامر عاشور على توجيه كلمة شكر لكل من ساهم إنجاح الحفل من إضاءة مبهرة لطارق صبري ومسرح مميز ل أحمد حمامصي.


جدير بالذكر أن أليكس ارينا " المنطقة  الخاصة بالحفلات الغنائية بجويل فيستيفال الاسكندرية - بفندق جولدن چويل"  تستقبل الأيام القادمة عدد كبير من النجوم لإحياء عدة حفلات وأبرزهم النجوم محمد حماقي ،تامر حسني، تامر عاشور، أحمد شيبه، أدهم سليمان.

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تامر حسني تامر عاشور محمد حماقي الاسكندرية سيدي جابر بقول عادي الحفلات الغنائية

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تامر عاشور يتألق في حفل خرجي الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

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