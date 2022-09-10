عاطل يحول شقة بالزاوية الحمراء لمصنع مخدرات

مصنع مخدرات

تمكن رجال المباحث من ضبط شخص بحوزته أسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدرة يقوم بتصنيعها بقصد الإتجار ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء قيام أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تصنيع مادة الأستروكس المخدر بقصد الإتجار بها متخذاً من الشقة محل سكنه الكائنة بدائرة القسم مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامى .

علي الفور وجه اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بإرسال مآمورية تم خلالها إستهدافه وضبطه اثناء تواجده بمسكنه وعُثر بداخلها على بندقية خرطوش وعدد 5 طلقات و ٥ كيلو حشيش و ٢ كيلو أستروكس وكمية من الأيس المخدر وكمية من البودر المخدر و3 قطع سلاح أبيض ومبلغ مالى وأدوات التصنيع.

المتهم وامامهم المضبوطات

وإعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة بقصد الإتجار بها والسلاح النارى والأبيض بقصد الدفاع عن تجارته والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.