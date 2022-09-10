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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفاة سائق وزير التنمية المحلية متأثرًا بإصابته في حادث العلمين

وفاء سائق وزير التنمية
وفاء سائق وزير التنمية المحلية

كشفت مصادر  خاصة بوزارة التنمية المحلية، عن وفاة سائق وزارة التنمية المحلية الذى أصيب في الحادث المرورى الذى تعرض له  اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على طريق العلمين عقب تولية المنصب .

 وكان قد استأنف وزير التنمية المحلية الأثنين الموافق 22 أغسطس ،عمله بمقر الوزارة، حيث عقد عدة اجتماعات مع القيادات لمتابعة سير العمل فى عدد من الملفات العاجلة التى تهم المواطنين بالمحافظات وكذا تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

سائق وزير التنمية المحلية

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الشكر وعميق التقدير لرئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات القوات المسلحة والشرطة والذين كانوا على تواصل دائم معه للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث مرورى الأسبوع الماضى وتماثله للشفاء بعد الاطمئنان التام على الحالة الصحية له وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

 

كما وجه اللواء هشام آمنة قيادات الوزارة بسرعة فى المتابعة الدقيقة لملفات عمل الوزارة خاصة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " و الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة،  وباقى المشروعات والبرامج التى تشرف عليها الوزارة بالتنسيق مع بعض الوزارات الأخرى.

 

كما وجه وزير التنمية المحلية الشكر لكافة الأطقم الطبية التي تابعت حالته الصحية منذ وصوله إلي مقر مستشفي العملين النموذجي وحتي تماثله للشفاء وخروج بعد تحسن حالته الصحية.

الحادث المرورى:

وكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية  تعرض لحادث مروري منذ أيام بطريق وادي النطرون أثناء ذهابه إلي مدينة العلمين الجديدة قادماً من مقر الوزارة بالدقي وذلك لحضور اجتماع مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وتولى اللواء هشام عبد الغنى آمنة حقيبة وزارة التنمية المحلية في التعديل الوزارى الجديد لعام 2022 خلفا للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية .

نشأته:

ولد اللواء هشام عبد الغني عبد العزيز آمنة في 10 ديسمبر عام 1962، وحصل علي بكالوريوس العلوم العسكرية وبكالوريوس التجارة 'شعبة إدارة الأعمال'، وشغل منصب قائد سرية مدفعية صاروخية، وضابط بأمن الحرس الجمهوري، وقائد سرية بشرطة الحرس الجمهوري، ومدير شرطة الحرس الجمهوري، ثم مساعد رئيس شرطة الحرس الجمهوري، ثم رئيس مدينة القصير.

 

كما حصل اللواء هشام آمنة علي ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية 25 يناير، ونوط الواجب العسكري طبقة أولي.

 

وحصل"آمنة"، على فرقة قادة فصائل، فرقة مساحة راقية، فرقة استخدام عربة مسار، فرقة ضباط سطح ومساحة، فرقة قادة سرايا، فرقة قادة كتائب.

 

 

التنمية المحلية سائق وزارة التنمية المحلية الحادث المرورى هشام امنة العلمين

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