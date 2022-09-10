المدفعية الملكية تطلق 41 طلقة ضمن مراسم تنصيب الملك تشارلز الثالث

أطلقت المدفعية عند جسر العاصمة البريطانية لندن 41 طلقة ضمن مراسم تنصيب الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا.

أعلن مسؤول المراسم في القصر الملكي من شرفة قصر سانت جيمس إلى العامة عن تنصيب الملك تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة.

وأدى الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة، اليوم السبت، القسم للحفاظ على الكنيسة في اسكتلندا، وتنصيبه ملكا على البلاد.

كما وقع الملك تشارلز الثالث على بيان تنصيبه بشكل رسمي ملكا على بريطانيا، ووقع أعضاء مجلس اعتلاء العرش.

ووقع مجلس اعتلاء العرش البريطاني، اليوم السبت، على تنصيب الملك تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا رسميا.

وينص الدستور البريطاني، أن يجتمع المجلس خلال 24 ساعة من وفاة الملك، لاتخاذ التدابير اللازمة لتنصيب الملك الجديد. وسيعقد المجلس في الساعة "العاشرة صباحا" للإعلان الرسمي عن وفاة الملك، وتنصيب خليفته ملكًا للمملكة المتحدة.

ويتضمن البروتوكل المتبع، استدعاء مجلس الملك الراحل الخاص بأكمله إلى مجلس الانضمام للإشراف على تنصيب الملك الجديد، مع عدد المستشارين السريين، ومعظمهم من السياسيين السابقين والحاليين.

وفي حالة لم يأت أي من المستشارين الذين تم دعوتهم للحضور، يواصل المجلس انعقاده الذي يجب أن يسبق اجتماع البرلمان، إذ يجب على الأخير الاجتماع في أقرب وقت بعد وفاة الملك.

وتتضمن فعاليات المجلس مرحلتين، الأولى تتمثل في إعلان المجلس الخاص للملكة تنصيب الملك والموافقة رسميًّا على الإجراءات المتبعة، بما في ذلك الترتيبات الخاصة بالإعلان، ويعلن رئيس مجلس اللوردات وفاة الملكة، عندما يبدأ الاجتماع ويدعو كاتب المجلس لقراءة نص إعلان الانضمام بصوت عالٍ، بما في ذلك اللقب الذي اختاره الملك لنفسه.

وتتمثل المرحلة الثانية، في عقد أول مجلس خاص للملك، والذي يصدر خلاله إعلانه، ويقرأ ويوقع قسمًا لدعم أمن الكنيسة في أسكتلندا، والموافقة على الأوامر في المجلس التي تسهل الحكم.

وعقب انتهاء تلك الإجراءات يصدر مجلس الانضمام الإعلان الرئيسي، في الساعة 11.00 من الشرفة المطلة على محكمة فريري في قصر سانت جيمس.

وسيقرأ أيضاً إعلان ثانٍ في لندن، في بورصة رويال في الساعة 12.00، وتتم قراءة المزيد من الإعلانات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز في الساعة 12 ظهرًا من اليوم التالي الأحد 11 سبتمبر.

وعقب ذلك سترفع الأعلام كاملة من وقت الإعلان الرئيسي في قصر سانت جيمس لمدة ساعة واحدة بعد الإعلانات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز، وبعد ذلك تعود الأعلام إلى نصف الصاري لاستكمال فترة الحداد.