وزير قطاع الأعمال العام يتفقد شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي..صور

بدأ المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، يرافقه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم السبت، زيارة إلى شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

استهل الوزير، الزيارة بتفقد معرض منتجات الشركة من الألومنيوم، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول طبيعة المنتجات ومراحل التصنيع ومعدلات الإنتاج، وذلك بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمود سالم العضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم.

وكان في استقبال الوزير عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ و القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة قنا.

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