تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1113 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، في ظل ثبات سعر تداول الأوقية مع إجازة البورصة العالمية.



وتشير التوقعات إلى عزم صناع السياسات في مجلس الفيدرالي الأمريكي، برفع أسعار الفائدة لترويض ضغوط التضخم، ومن المتوقع رفعها بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في اجتماع لجنة السياسات يوم 21 سبتمبر.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب شهدت تراجعًا طفيفًا بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم، إذ سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1113 جنيهًا، متراجعًا بنحو جنيهين مقارنة بختام تعاملات أمس الجمعة.



أضاف، وكانت أسعار الذهب قد شهدت استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات أمس، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1115 جنيهات، ولامس مستوى 1112 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1115 جنيهًا، في حين افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1727 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 1718 دولارًا.



لفت، إلى أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1272 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 954 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 742 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8904 جنيهًا.



تابع، رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، يؤكد على توجهات البنوك المركزية الكبرى في مواصلة رفع أسعار الفائدة للحد من معدلات التضخم، والتي بكون لها تأثير سلبي على أسعار الذهب حيث تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا، كما تدعم الدولار.

سعر الذهب في مصر



وجاء متوسط سعر الذهب اليوم السبت في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24



سعر جرام الذهب اليوم السبت عيار 24 : 1,275 جنيها للشراء

سعر جرام الذهب عيار 21



وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت عيار 21 : 1116 جنيها للشراء

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سعر جرام الذهب عيار 18



سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 : 957 جنيهاً

سعر جرام الذهب عيار 14



سجل سعر جرام الذهب اليوم السبت عيار 14 : 744 جنيها

سعر الجنيه الذهب عيار 24



بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت عيار 24 : 8,896 جنيه

سعر أونصة الذهب عيار 24



بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم السبت عيار 24 : 1718 دولارات.

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سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم



وتختلف أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.