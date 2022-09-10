عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1113 جنيهًا

الذهب - ارشيفية
الذهب - ارشيفية

تراجعت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، في ظل ثبات سعر تداول الأوقية مع إجازة البورصة العالمية.


وتشير التوقعات إلى عزم صناع السياسات في مجلس الفيدرالي الأمريكي، برفع أسعار الفائدة لترويض ضغوط التضخم، ومن المتوقع رفعها بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في اجتماع لجنة السياسات يوم 21 سبتمبر.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب شهدت تراجعًا طفيفًا بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم، إذ سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1113 جنيهًا، متراجعًا بنحو جنيهين مقارنة بختام تعاملات أمس الجمعة.


أضاف، وكانت أسعار الذهب قد شهدت استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات أمس، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1115 جنيهات، ولامس مستوى 1112 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1115 جنيهًا، في حين افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1727 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 1718 دولارًا.

ناشئو مصر يحصدون الذهب فى البطولة العربية لألعاب الماء

استقرار أسعار الذهب في تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 1114 جنيها


لفت، إلى أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1272 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 954 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 742 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8904 جنيهًا.


تابع، رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، يؤكد على توجهات البنوك المركزية الكبرى في مواصلة رفع أسعار الفائدة للحد من معدلات التضخم، والتي بكون لها تأثير سلبي على أسعار الذهب حيث تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا، كما تدعم الدولار.

 

سعر الذهب في مصر


وجاء متوسط سعر الذهب اليوم السبت في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24


سعر جرام الذهب اليوم السبت  عيار 24 : 1,275 جنيها للشراء

سعر جرام الذهب عيار 21


وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت عيار 21 : 1116 جنيها للشراء

image-from-rawpixel-id-5921320-original-1024x576
image-from-rawpixel-id-5921320-original-1024x576

سعر جرام الذهب عيار 18


سجل  سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 : 957 جنيهاً

سعر جرام الذهب عيار 14


سجل  سعر جرام الذهب اليوم السبت  عيار 14 : 744 جنيها

سعر الجنيه الذهب عيار 24


بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت عيار 24 : 8,896 جنيه

سعر أونصة الذهب عيار 24


بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم السبت عيار 24 : 1718 دولارات.

download (1)
download (1)

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم


وتختلف أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بالمصنعية  من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب،  وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. 

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم سعر الجنيه الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 14 اسعار الذهب أسعار الذهب سعر الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعديلات في أجندة الإجازات.. 3 عطلات رسمية مقبلة وتأجيل الدراسة يعطي راحة أكبر

رضا عبد العال يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن المدير الفني الجديد..فيديو

اعترافات مدير المدرسة المتهم بهتك عرض معلمة.. تعرف عليها

أنا بنت وخافوا ربنا شوية .. منشور مثير من منى فاروق

الذهب يقفز إلى مستويات تاريخية.. سعر عيار 21 الآن في مصر

قفزة جنونية .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت | شاهد

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. كيف تحصل عليها؟

أول تعليق من مساعد كولر بعد توقيع عقود تدريب الأهلي

ترشيحاتنا

إجراءات ميسرة وانفراجة كبري تنتظر الإجراءات الاستيرادية

الرئيس يوجه بتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء

بتكلفة 3.3 مليارات جنيه.. وزير التعليم العالي يتفقد مقر جامعة المنيا الأهلية

عيد المعلم المصري.. خبير: المدرسون لدينا يعانون من الأزمات والتحديات

حكم قراءة الفنجان والاعتقاد في الأبراج والتنجيم.. هل تمنع قبول الصلاة؟

مش هعمل كده تاني.. دينا الشربيني تفاجئ الجمهور بـ 10 تصريحات صادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف عن إطلالات ياسمين عبد العزيز| شاهد

موقف صعب.. قرار مصيري للأهلي قد يدفع كهربا للاعتزال .. تفاصيل

أنا بنت وخافوا ربنا شوية .. منشور مثير من منى فاروق

ترغب في الاستحواذ.. الحرب تشتعل بين المطربة بوسي وضرتها

فيديو

سأعلن اسم زوجتي قبل الفرح بأيام.. عمر كمال يكشف انفصاله عن حبيبته

تعرف على وصية الأمير فيليب بخصوص جثمانه إلى زوجته الملكة إليزابيث.. فيديو جراف

بعد تصريح المساكنة.. الفنان خالد شبل يثير ضجة بتصريحه حول تعدد الزوجات| فيديوجراف

ترغب في الاستحواذ.. الحرب تشتعل بين المطربة بوسي وضرتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ