كيف نجحت النرويج في توليد 98% من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة؟

بعد حديث السيسي عنها..

تعد النرويج من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، حيث تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الخبرة العريضة التي يتمتع بها هذا البلد، في مجال الطاقة المتجددة وفي التقرير الآتي نرصد لكم كيف تمكنت النرويج من إنتاج أغلب الطاقة الكهربائية في البلاد عن طريق الطاقة المتجددة.

98% من إجمالي إنتاج الكهرباء في النرويج يأتي عن طريق الطاقة المتجددة

ذكر موقع الحكومة النرويجية على موقعه الإلكتروني، أن 98 بالمائة من إنتاج الكهرباء في عموم البلاد يأتي من مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الكهرومائية.

وحسب موقع الحكومة النرويجية، فإن الطاقة الكهرومائية تمثل أساس الصناعة النرويجية وتطوير مجتمع الرفاهية، منذ أن بدأت أوسلو في استخدام الأنهار والشلالات لإنتاج الطاقة في أواخر القرن التاسع عشر، ومنذ ذلك الحين أصبحت الطاقة الكهرومائية النرويجية جزءًا متزايد الأهمية من المجتمع النرويجي. وازداد استخدام الكهرباء تماشيًا مع التحديث والنمو الاقتصادي في النرويج.

وأدى تمكن النرويج من الوصول إلى إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد بنسبة 98% من مصادر الطاقة المتجددة، إلى وضعها في مكانة فريدة من نوعها من منظور أوروبي وعالمي.

ويشير موقع الحكومة النرويجية، إلى أنه بجانب الطاقة الكهرومائية، تمكنت الحكومة النرويجية من الاستفادة من طاقة الرياح، والطاقة الحرارية، حيث أنتجت النرويج 134 تيراواط/ساعة من الكهرباء [كل تيراواط يساوي مليار كيلو واط/ساعة]، عام 2013 بينما تستهلك العاصمة النرويجية أوسلو حوالي تسعة تيراواط/ساعة فقط من كل عام.

ووفقا لموقع الحكومة النرويجية، فإن النرويج تنتج من الطاقة الكهرومائية فقط 129 تيراواط/الساعة، ومن طاقة الرياح 1.9 تيراواط/الساعة، ومن الطاقة الحرارية 3.3 تيراواط/الساعة.

وحسب موقع الحكومة، فإن الاستفادة من هطول الأمطار والسدود تلعب الدور الدور المهيمن لإنتاج الكهرباء من خلال الطاقة الكهرومائية، ومع مرور الوقت، أصبحت طاقة الرياح، تلعب دورا متزايدا في إنتاج الطاقة في البلاد، لكنها ليست بالأهمية التي تمثلها الطاقة الكهرومائية في البلاد.

استفادة مصر من خبرة النرويج في مجال الطاقة المتجددة

وفي وقت سابق اليوم، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب النرويجي نظراً للخبرة العريضة التي يتمتع بها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً في ظل توافر الإرادة السياسية والتنفيذية، حيث يحظى قطاع الطاقة الخضراء بدعم غير مسبوق من الدولة كأحد أهم أولوياتها، استغلالاً لثروات مصر من مصادر الطاقة المتجددة من رياح وشمس.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم تارييه بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب السفيرة هيلدا كليمتسدال السفيرة النرويجية بالقاهرة، و محمد عامر المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة "سكاتك".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول التباحث حول التعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية بشأن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإقامة مشروع لإنتاج طاقة كهربائية بمقدار 3 جيجاوات من طاقة الرياح، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة.

