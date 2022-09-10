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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: حملات نظافة بمراكز البداري وساحل سليم والقوصية وصدفا والغنايم

حملات نظافة وتجميل
حملات نظافة وتجميل بأسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بتكثيف حملات النظافة ورفع تجمعات القمامة بالقرى والمراكز بصفة دورية ومستمرة تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية وبمشاركة كافة القطاعات لتحسين منظومة النظافة وتنفيذاً لخطة المحافظة في رفع كفاءة الشوارع والميادين والنهوض بمنظومة النظافة ، مشيرا الى تنظيم حملات مكبرة بمراكز البدارى وساحل سليم والقوصية وصدفا والغنايم ،لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة منظومة النظافة والحفاظ على البيئة العامة وصحة المواطنين وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير منظومة النظافة على مستوى المحافظة واستغلال كافة الامكانات المتاحة للارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة تماشياً مع خطط الدولة.

 


وأشار المحافظ – فى تصريحات صحفية اليوم السبت – الى ان الحملات المكثفة استهدفت قرى مراكز البدارى وساحل سليم والقوصية وصدفا والغنايم لتجميل ورفع كفاءة وتسوية عدد من الشوارع والميادين حيث تم رفع القمامة والمخلفات من أماكن التجميع ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها ، فضلاً عن كنس وشفط الأتربة من جانبي عدد من الطرق بالإضافة إلى تسوية بعض الشوارع وتمهيدها بالجليدر لتسهيل النقل والانتقال بين المواطنين وذلك بإشراف ومتابعة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا وهويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمد علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ونوابهم ومسئولي قطاعات النظافة والمتابعة وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كسيارات القمامة والوادر والحاويات وسيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة وغيرها من المعدات وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الجمالي على الشوارع والميادين لتحسين مستوى النظاقة والحفاظ على البيئة.

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كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم اعلى أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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