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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

إزالة 20 تعديا على أملاك الدولة في دمياط

صدى البلد

أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط انطلاق المرحلة الثانية من الموجة٢٠ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتى تستمر حتى ٢٩ سبتمبر الجارى  مشيرة إلى أنه مع انطلاق أولى حملات المرحلة، تم إزالة  ٢٠ حالة تابعة لولاية الإصلاح الزراعى والموارد المائية والرى بمركز دمياط وذلك على مساحة ٧٧٤١م ٢.

وأشارت " المحافظ " إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة ،فقد تم الإعداد المسبق بين كافة الجهات لاطلاق المرحلة الثانية من الموجة ال٢٠ لتنفيذ المستهدف باسترداد حق الدولة والتصدى لأى تعدى عليها .

ووجهت " محافظ دمياط " الأجهزة المعنية بتذليل أى معوقات  ومتابعة أعمال الإزالة،  موجهة أيضًا بعدم السماح بعودة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة اى تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين..

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