متهم فى 7 قضايا قتل ومخدرات يطلق الرصاص على نفسه خلال بث مباشر..تفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بإطلاق عيار ناري على نفسه خلال بث مباشر عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" بمحافظة الغربية.



وكانت أجهزة وزارة الداخلية، كثفت جهودها لكشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بإطلاق عيار ناري على نفسه خلال بث مباشر عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" بالغربية، وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثالث المحلة بمديرية أمن الغربية بالعثور على شخص مصاب بطلق ناري وبجواره سلاح ناري " فرد محلى" بدائرة القسم.



وبالانتقال لمحل البلاغ، تبين أن الشخص المشار إليه سبق إتهامه فى 7 قضايا "قتل ، مخدرات ، محاولة انتحار، بلطجة" من المحلة مصاب برش خرطوش، وعثر بجواره على فرد محلي ودراجة نارية ملكه وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالي، وتم نقله لمستشفى لتلقى العلاج.

وبمواجهته قرر بقيامه بإطلاق عيار نارى على نفسه من السلاح الناري المضبوط بحوزته وإحداث إصابته، وعلل ذلك لمروره بضائقة نفسية على إثر خلافات عائلية بينه وبين زوجته، وبسؤال أحد شهود الواقعة أيد ما سبق.