الدفاع البريطانية: الهجوم الأوكراني وضع روسيا في ورطة

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الأوكرانية تتقدم في منطقة خاركيف ، مما يدفع بالقوات الروسية إلى التراجع إلى الوراء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة .

تم الاستيلاء على الأراضي الواقعة في شرق البلاد في وقت مبكر من الغزو، لكن هجومًا مضادًا أوكرانيًا بدأ في وقت سابق من الأسبوع الماضي ينجح في تحرير الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

كتب الجيش البريطاني أن الهجوم اخترق 50 كيلومترًا فيما كان يمثل خطوط المواجهة الروسية.

من المحتمل أن القوات الروسية قد أخذت على حين غرة، حيث قالت الوزارة إن هذا القطاع خاضع لسيطرة خفيفة، واستولت الوحدات الأوكرانية على عدة بلدات أو طوقتها.

وبحسب حساب تويتر الرسمي لوزارة الدفاع الأوكرانية : "حررت القوات المسلحة وسيطرت على أكثر من 30 بلدة في منطقة خاركيف".

وسط النجاح غير المتوقع للهجوم المضاد ، ظهرت لقطات لمواطنين أوكرانيين في المناطق المحتلة سابقًا وهم يحيون القوات المتقدمة كمحررين.

يقدر معهد دراسات الحرب ومقره واشنطن أن الهجوم أدى إلى الاستيلاء على 2500 كيلومتر مربع اعتبارًا من 9 سبتمبر.

يمثل الهجوم المضاد الأوكراني أكبر انعكاس لتراجع الجانب الجيش الروسي في الصراع حتى الآن. وفقًا لوزارة الدفاع البريطانية ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مكاسب أكبر للقوات الأوكرانية.

من المحتمل أن تكون القوة الروسية حول إيزيوم معزولة بشكل متزايد، حيث إن الوحدات الأوكرانية تهدد الآن مدينة كوبيانسك.

وقالت الوزارة إن الاستيلاء عليها سيكون ضربة كبيرة لروسيا لأنها تقع على طرق الإمداد لخط دونباس الأمامي، وبالتالي تقع القوات الروسية في ورطة كبيرة.

لكن روسيا تقول إنها ستتعامل مع هذا التطور بمزيد من الإمدادت والدعم الذي سيوقف ذلك الهجوم الأوكراني، وتعيد الامور لما كانت عليه.