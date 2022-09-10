قصور ثقافة الإسماعيلية تقدم أنشطة فنية متنوعة

تنظم الهيئة العامة لـ قصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

ونظم بيت ثقافة الضبعية نشاط معلومة ورسمة بعنوان "الفلاح المصري"، بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح التي قدم خلال النشاط مجموعة من الرسمات المعبرة عن الفلاح والأراضي الزراعية، التي أقيم أونلاين.

فعاليات متنوعة

كما أستضاف نادى أدب الإسماعيلية برئاسة الشاعر جمال حراجي شعراء بورسعيد، وهم الشاعر والفنان التشكيلي محمد حافظ، الشاعر سعد الذكي، الشاعر محمد حجازي، في أمسية شعرية بحضور الدكتور منى الصياد رئيس نادي التذوق البصري بقصر ثقافة الإسماعيلية، وشارك فيها شعراء الإسماعيلية وكبار الكتاب والمثقفين بالإسماعيلية.

وأقام بيت ثقافة التل الكبير محاضرة بعنوان" الفلاح المصري من الإصلاح الزراعي إلى الكارت الذكي" مع الدكتور سيد حجازي بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح.

وتحدث حجازي: "مميزات الكارت الذكي هي عدم قابليته للتلف أو التقطع مع مرور الزمن، كما كان الحال مع الحيازة الورقية، بالإضافة لكونه سهل الحمل، ويصعب تزويره، لأنه مميكن ودقيق جدًا، كما يجرى تحميل كل البيانات حول الأرض التي يحوزها الفلاح على هذا الكارت، مثل مساحتها ونوع المحصول الذي يزرعه وغيره".

ونظم قصر ثقافة الإسماعيلية ورشة ميداليات بالبولي كريب، وكانت فكرة الورشة تصميم ميدالية شيك بخامات البولي كريب، وعلى شكل إيموشن وحروف تدريب سماح علي.

فيما عقد بيت ثقافة القنطرة شرق لقاء نادي أدب الطفل تضمن اللقاء فقرات غنائية، وإلقاء شعر لمواهب نادي أدب الطفل، وبحضور أولياء أمور المواهب أدار اللقاء إبراهيم عبد الشهيد، رئيس النادي هيثم عمران.