تحالف الأحزاب المصرية: دعوة الرئيس لعقد مؤتمر اقتصادي داعمة ومكملة للحوار الوطني

أكد خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن دعوة الرئيس السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي داعمة ومكملة للحوار الوطني، والذي يضم المحور الاقتصادي كأحد المحاور الرئيسية، مشيرًا إلى أن تحالف الأحزاب المصرية سيكون حريص على استغلال كوادره البشرية لدراسة المشكلات والمساهمة في وضع تصورات ومقترحات لمواجهة المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري.

وأضاف "فؤاد"، خلال كلمتها باجتماع تحالف الأحزاب المصرية، لتأييد دعوة الرئيس لعقد مؤتمر اقتصادي نهاية سبتمبر الجاري، أن الملف الاقتصادي يحمل أهمية كبيرة، ورغم أن الملف السياسي هو مقدمة للحلول الاقتصادية، إلا أن الاستجابة جاءت لمطالب الشعب بإعطاء الأولوية للملف الاقتصادي، لذلك جاءت دعوة الرئيس لعقد مؤتمر اقتصادي.

وأصدر تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبًا سياسيًا، بيانًا، أيد فيه دعوة رئيس الجمهورية لعقد مؤتمر اقتصادي نهاية شهر سبتمبر الجاري، والتي جاءت في توقيتها في إطار خطاب المصارحة وبيان حابة للشعب المصري يوضح الحقائق والتحديات بشفافية.

وأكد تحالف الأحزاب المصرية، أنه بما لديه من كوادر وخبرات، سيقوم بدراسة المشكلات والمساهمة في وضع وإعداد تصورات ومقترحات للحلول، لاسيما وأن دعوة الرئيس السيسي للمؤتمر الاقتصادي، جاءت من أجل وضع حلول ورؤى لكيفية تخطي الأزمة الاقتصادية ، وحل مشاكل الصناعة والزراعة والوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار .

على جانب آخر، أكد تحالف الأحزاب المصرية على دعمة لحرية الرأي التي لا تتعارض مع ثوابت الوطن، وتأتي قرارات العفو الرئاسي المتتالية لتؤكد ذلك كما يوجه التحالف رسالة شكر وتقدير إلي مجلس أمناء الحوار الوطني على خطواته الجادة في الإعداد لحوار وطني نجني جميعا ثماره، مؤكدا استمراره في دعم الحوار الوطني ولجانه، والتي أشاد بالاختيارات التي تمت للمقررين ومقررمساعدي اللجان والمحاور.

ودعا التحالف الإعلام المصرى إلى استمراره في مساندة الدولة المصرية والتوعية ومواجهة الأكاذيب والشائعات التي تريد أن تنال من مصرنا الحبيبة، وتثير القلق لأغراض خبيثة.

وتابع البيان: أن الأمن والأمان الذي نشعر به جميعا يستوجب توجية الشكر إلى قواتنا المسلحة وشرطتنا المصرية على ما يبذلونة من تضحيات من أجل حفظ الأمن والأمان والذي نراه واضحا ويشعر به كل مواطن على أرض هذا الوطن.

واختتم تحالف الأحزاب المصرية بيانه قائلًا: "هذه رسالة من تحالف الأحزاب المصرية إلى الرئيس نحن معك".