شرم الشيخ على قدم وساق.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات قمة المناخ بمدينة السلام .. والمنطقة الخضراء جاهزه قبل الإنطلاق

رئيس الوزراء يتفقد المنطقتين الخضراء والزرقاء المقامتين على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ
مدبولي يتفقد مشروع تطبيقات الهوية البصرية بمطار شرم الشيخ
متابعة تطبيقات منظومة الحلول الرقمية الذكية والدفع الإلكتروني بشرم الشيخ
المواقف الذكية المخطط تشغيلها تشمل 24 موقفا في شرم الشيخ
التاكسي الذكي يتضمن منظومة التأمين بكاميرات أمنية
فتح باب الحجز للأجنحة والأحداث الجانبية بالمنطقة الخضراء
رئيس الوزراء يكلف بضرورة تحديد برنامج زمني للانتهاء من جميع المشروعات بالمنطقة الخضراء
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع تطبيقات منظومة الحلول الرقمية الذكية، والتي تشمل التاكسي الذكي، والمواقف الذكية، وكذا منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني المؤمن، وكارت السائح الذكي، جلا ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء لمدينة شرم الشيخ اليوم لمتابعة الاستعدادات الحالية لتنظيم مصر مؤتمر قمة المناخ.
وشرح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تفاصيل هذه المنظومة التي بدأ تنفيذها، مشيرا إلى أن منظومة التاكسي الذكي تتضمن الدفع الإلكتروني ومنظومة الكاميرات الذكية ليتم سداد قيمة التعريفة عن طريق أجهزة الـ POS ، كما يتضمن التاكسي الذكي منظومة التأمين بكاميرات أمنية وهي تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويجرى ربطها إلكترونيا عن طريق إدارة الإشارة بالقوات المسلحة بالشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطوارئ، ومن أهم مميزات هذه المنظومة أنها تعمل على تأمين السائحين وزوار مدينة شرم الشيخ خلال فترة تواجدهم بها.
بدورها، أشارت الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، إلى أن من مميزات هذه المنظومة أيضا رصد سرعة التاكسي وموقعه، وكذا رؤية أمامية وداخلية للسيارة لتحديد مُلابسات أي حدث داخل أو خارج السيارة.
وتفقد مدبولي تركيب الهوية البصرية على التاكسي من الخارج، وتمت الإشارة إلى أنه يجري العمل على تركيب تلك المنظومة المتكاملة بجميع سيارات التاكسي بمدينة شرم الشيخ تباعا، في ضوء الاستعدادات لتنظيم مؤتمر المناخ.
كما أشارت نائب المحافظ إلى أن منظومة الحلول الرقمية تشمل كذلك المواقف الذكية، حيث يصل عدد المواقف المخطط تشغيلها 24 موقفا من بينها موقف مؤقت، وتضم المرحلة الأولى لتطبيق منظومة المواقف الذكية 4 مواقف يتم الانتهاء منها قبل انعقاد المؤتمر، وتضم المرحلة الثانية لتطبيق منظومة المواقف الذكية 9 مواقف أخرى، بينما تشمل المرحلة الثالثة 10 مواقف.
إلى جانب ذلك، فهناك منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني المؤمن، والتي أوضحها المحافظ بأنه يتم خلالها تحصيل كافة المعاملات المالية من المشروعات الذكية، التي يجري تنفيذها حاليا وهى قادرة على الربط مع أي منظومة إلكترونية بها مدفوعات رقمية، حيث تمكننا من رؤية لوحة المؤشرات الخاصة بكافة التحصيلات، وتوفر لنا عرض تقارير عن ملخص التحصيلات لكافة الأنظمة في أي وقت.
أما كارت السائح الذكي، الذي تضمنته منظومة الحلول الرقمية بالمحافظة، فأشار المحافظ إلى أنه ضمن منظومة لإدارة كافة التعاملات السياحية التي يتم استخدامها من قبل السائحين؛ حيث تتيح المنظومة للمستخدمين آلية لحجز كل الأنشطة السياحية وحجز الفنادق من خلال منظومة مؤمنة ومتطورة، مضيفا أنه يتم أيضا إصدار كارت يحمل كافة بيانات السائح ويتم شحنه بمبلغ مالي ليستطيع السائح استخدامه في عمليات الشراء والدفع الإلكتروني المتاحة على التطبيق، وفي الوقت نفسه يتم عرض كافة المعاملات السياحية على مؤشرات أداء ومراقبة أعمال الشراء، كما يتم ربط الكارت على منظومة التحصيل الإلكتروني المؤمن، ولفت المحافظ إلى بدء تفعيل تطبيق بدل Baddel للدراجات التشاركية الذكية.
كما تفقد رئيس الوزراء عددا من الأتوبيسات ( غاز - كهرباء)، التي تشرف على تشغيلها وزارة النقل، حيث تمت الإشارة إلى أن الأتوبيسات ستتبع مسارات محددة تخدم منطقة انعقاد قمة المناخ والمناطق المحيطة بها، ويتم تحديد زمن التقاطر من خلال أحد التطبيقات الذكية للمنظومة، كما أن هذه الأتوبيسات تلائم ذوي الاحتياجات الخاصة.
و خلال جولته التفقدية بمطار شرم الشيخ الدولي، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مشروع تطبيقات الهوية البصرية بالمطار، والتي انتهت إدارة المطار من تركيب لافتاتها بالصالات المختلفة، في إطار الاستعدادات التي تجرى حاليا لاستضافة مدينة شرم الشيخ لقمة المناخ ( Cop27)، المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل.
وأوضح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن مشروع تطبيقات الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ يهدف إلى ترسيخ مفاهيم الهوية والترويج السياحي للمدينة، مشيرا إلى أن فكرة المشروع تقوم على وضع تصميمات تناسب كل مدينة، وكل حرفة أو قطاع داخل المحافظة، بهدف الدعاية للمدينة والترويج السياحي لها؛ حيث يشمل المشروع ملصقات الهوية البصرية لسيارات الأجرة والتاكسي، وملابس السائقين، وكروت الفنادق، والأساور الخاصة بزوارها، ومراكب ولنشات النزهة، إلى جانب الأعلام والخرائط بالشوارع، ولافتات المحلات، وشاشات العرض الإلكترونية.
كما أشار المحافظ إلى أن مشروع الهوية البصرية يأتي تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين المحافظة والجامعة الألمانية لإعداد التصميمات والمواصفات الفنية الخاصة بمشروع الهوية البصرية، وبروتوكول مع الهيئة الهندسية لتنفيذ هذا المشروع.
وقالت المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ: تتمثل الرؤية المحددة للهوية البصرية في كونها موضوعا شاملا للمدينة لا تتضمن الشعار أو الاسم فقط، وإنما يتسع مدلولها ليشمل الألوان، والخطوط، والعبارات والكلمات والشعارات اللفظية، والطابع العمراني والمعماري أيضًا للمدينة.
تجدر الإشارة إلى أن محافظة جنوب سيناء بدأت تفعيل الهوية البصرية لمختلف المنشآت الأخرى وخاصة في منطقة خليج نعمة بهدف القضاء على المظاهر العشوائية، ومختلف أشكال التلوث البصري، حيث يتم تفعيل الهوية البصرية من خلال مقاييس محددة للافتات المحال وأسوار المطاعم والكافيهات، في إطار عملية تطوير شاملة لخليج نعمة الذي يعد من أقدم وأشهر المزارات السياحية.
و تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم بمدينة شرم الشيخ، موقع المنطقة الخضراء المقرر إقامتها بحديقة السلام خلال قمة المناخ (Cop27)، وكذا المنطقة الزرقاء التي تتولى إدارتها سكرتارية الأمم المتحدة، خلال فعاليات القمة.
واستمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حول المنطقة الخضراء، موضحة في هذا الإطار أنها منطقة مقرر إقامتها بحديقة السلام خلال قمة المناخ، وهي مخصصة للمعارض والأحداث الجانبية، التي يعقدها القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والشباب، والوزارات المختلفة، لعرض قصص النجاح والمشروعات والابتكارات والمنتجات ذات الصلة في مجال التصدي لآثار تغير المناخ، بالإضافة إلى العروض الموسيقية والفنية والاستعراضية لرفع الوعي بقضية التغيرات المناخية وأهميتها للإنسان.
ونوهت وزيرة البيئة إلى أنه تم فتح باب الحجز للأجنحة والأحداث الجانبية بالمنطقة الخضراء، من خلال الموقع الإلكتروني للمؤتمر، وذلك للجهات الراغبة في المشاركة بالمؤتمر من الشباب والجمعيات الأهلية والمنظمات والشركات بمصر والعالم؛ حيث يتم الحجز بالمنطقة الخضراء وفق ضوابط واشتراطات تضمن التمثيل المشرف وعرض أفضل قصص النجاح والتجارب البيئية المميزة والتي تعد نموذجًا واقعيًا للتطبيق يمكن تكراره والاستفادة منه على نطاق أوسع محليًا وعالميًا.
وأوضح الدكتور كريم مرسي، مستشار وزيرة البيئة، لرئيس الوزراء أنه يتم حاليا الانتهاء من تركيب الهياكل والجداريات الخاصة بإقامة المعارض، ومكاتب التسجيل، والخدمات بالدول المشاركة في المؤتمر، وكذلك الانتهاء من إنشاءات البنية الأساسية لتلك المنطقة، إضافة إلى العمل على استكمال أعمال التطوير بحديقة السلام، والتي يتم تطويرها وإعدادها بكافة التجهيزات لتكون صرحا ومثالا للمعارض بالعالم بما يليق بصورة مصر وتاريخها وتوجهاتها نحو التنمية والاستدامة.
وعقب ذلك، تفقد رئيس الوزراء المشروعات التي يتم تنفيذها في المنطقة الخضراء؛ حيث استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من العميد إبراهيم علوي، مستشار وزيرة البيئة، الذي أكد أنه يتم العمل حاليا على رفع كفاءة النافورة، ورصف الطريق المؤدي إلى المنطقة الخضراء، بجانب الأعمال الخاصة بتمهيد الأرض لإنشاء المعرض وخاصة الأجنحة المخصصة للمجتمع المدني، والشباب، والعارضين من شركات القطاع الخاص؛ للتأكد من قدرتها واستعدادها لاستيعاب الأعداد المتوقع مشاركتها خلال المؤتمر من مصر و العالم، كما يتم رفع كفاءة الأماكن المخصصة للأطعمة والكافتيرات ورفع كفاءة المسرح والزراعات الموجودة بالحديقة، كما يتم إجراءات تيسير ربط المنطقة بقاعة المؤتمرات، والقرية البدوية، ومنطقة الخيام، ومركز معلومات التنوع البيولوجي ومتحف مليو دراما ، وذلك من أجل توفير خدمات متنوعة للزوار تضمن تجربة بيئية تمزج بين الاستفادة العلمية والعملية والاستمتاع بالطبيعة.
وفي هذا الإطار، كلف رئيس الوزراء بضرورة تحديد برنامج زمني للانتهاء من جميع المشروعات التي تحتويها المنطقة الخضراء، مؤكدا أنه سيواصل متابعة تنفيذ ذلك خلال الفترة المقبلة، كما وجه مدبولي بسرعة إعداد قائمة نهائية بمن تم تأكيد حجزهم للخيام القائمة في المنطقة الخضراء، بحيث يتعرف كل حاجز على المكان الذي سيعرض أعماله من خلاله، ومساحة هذا المكان بدقة؛ وذلك لمنحهم فرصة كبيرة لتجهيز معروضاتهم وأجنحتهم وتأثيثها وعمل الديكورات الخاصة بأماكنهم.
ثم انتقل رئيس مجلس الوزراء عقب ذلك، لتفقد المنطقة الزرقاء وامتداداتها، والتي تتولى إدارتها بالكامل سكرتارية الأمم المتحدة، حيث أشار المسئولون التنفيذيون إلى أن هذه المنطقة ستشهد جلسات عامة، وجلسات خاصة، وأحداثا جانبية ومعارض وأجنحة، ويشارك فيها رؤساء الدول، والوفود الرسمية والمفاوضون، ووسائل الإعلام التي يتم اعتمادها، بجانب منظمات وهيئات معتمدة من قبل سكرتارية الاتفاقية .
وفي هذا الإطار، أوضح المسئولون أنه تجرى حاليا أعمال تطوير للبنية التحتية في المنطقة، ومتابعة مستمرة لاستكمال ساحات انتظار السيارات، والتأكد من وصول كافة الخدمات بالمنطقة، كما يتم استكمال الأعمال الخاصة بالقاعات وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات، من أجل تقديم نموذج حقيقي وواقعي للتوافق البيئي المستدام للعالم؛ ليشكل مؤتمر المناخ بمصر صورة للتوافق البيئي بكافة أبعاده اللوجيستية والفنية والتقنية.
وخلال تواجده بالمنطقة، اطلع رئيس الوزراء على بعض التجهيزات الأخرى المتمثلة في الاعتماد على الوسائل صديقة البيئة الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعي وحصول عدد من الفنادق على النجمة الخضراء، كما حصل 60 مركز غوص على العلامة الخضراء، والتحول نحو الطاقة الجديدة و المتجددة بالمطار وقاعة المؤتمرات، حيث تم العمل على إنشاء محطة الخلايا الشمسية بقدرة 5 ميجاوات على أسطح مباني مطار شرم الشيخ.
كما يتم جمع وفصل المخلفات وتدويرها بمدينة شرم الشيخ عن طريق الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات، بالإضافة إلى وضع شاشات عرض تليفزيونية بالمطار لتبسيط وشرح مفهوم التغيرات المناخية كوسيلة تعريف مبسطة .
و حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ، على تفقد مقر انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، وذلك بمقر المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ.
واستغرقت جولة رئيس مجلس الوزراء في مركز المؤتمرات وقتا طويلا للاستفسار عن جميع تفاصيل أماكن انعقاد المؤتمر، والتي تشمل القاعات الرئيسية للاجتماعات والأماكن المخصصة للوفود ووسائل الإعلام وجميع الأماكن الخدمية الأخرى، إضافة إلى تفقده للمنطقة المخصصة لأجنحة الوفود المشاركة.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة بذل المزيد من الجهود لجعل قاعة المؤتمرات نموذجا حقيقيا وواقعيا يجسد الصورة التاريخية عن مصر وحضارتها، سعيا للخروج بهذا الحدث العالميّ الضخم بصورة مبهرة أمام أنظار العالم تليق باسم مصر، وبتنظيم على أعلى مستوى لمؤتمر المناخ كأحد أهم المؤتمرات العالمية، الذي يُعد علامة تاريخية للعمل البيئي في مصر، فضلا عن إبراز صورة مصر في إحداث التوافق البيئي بمختلف أبعاده اللوجستية والفنية والتقنية.
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي الأعمال الميدانية لتركيب الهياكل والجداريات الخاصة بإقامة المعارض ومكاتب التسجيل والخدمات، بالإضافة إلى استفساره عن كل الاستعدادات اللوجستية لتوفير تجربة متميزة للمشاركين بمؤتمر المناخ متوافقة مع البيئة.
وفي هذا الإطار، أوضح مسئولو الشركة المنفذة لتطوير قاعة المؤتمرات أن منطقة التسجيل ستكون على مساحة تبلغ نحو ٥٠٠٠ م، كما أن المواد المستخدمة في كافة أعمال التطوير تعتبر صديقة للبيئة، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة، وفي هذا الصدد استفسر رئيس الوزراء عن علامات أو إشارات للضيوف المشاركين في المؤتمر على الطرق، فأكد مسئولو الشركة أنه بالفعل جار طباعتها، موجها في هذا الشأن بضرورة إبراز شعار ( Cop27 ) على الطائرات الموجودة.
كما قدم مسئولو الشركة عرضا موجزا حول موقف توريد الخامات الخاصة بالخيام للمنطقة الزرقاء، وكذا موقف تأثيث تلك الخيام، وطرحوا بعض نماذج الأشكال المقترحة لمدخل مركز المؤتمرات وواجهات القاعة والخيام، بالإضافة إلى الرسائل التي تم التوافق عليها لعرضها على الواجهات.
وقبل مغادرته قاعة المؤتمرات، وجه رئيس الوزراء بإعداد تقرير أسبوعي مُصور بشأن تقدم الأعمال الخاصة بالمنطقتين الخضراء والزرقاء، وكذا قاعة المؤتمرات، مشددا على ضرورة تحديد موقف الحاجزين في غضون الأيام القليلة المقبلة، بحيث يتم تحديد أسماء الحاجزين للخيام، وتسكين مواقعهم بها، فيما أشار مسئولو الشركة المنفذة للمنطقة الزرقاء أنه تم تجهيز قائمة بالفعل وسيتم إرسالها بشأن هذه المنطقة.