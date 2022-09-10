مصرع طفل غرقاً في شاطئ البرج بـ كفر الشيخ

لقي طفل مقيم بمدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، مصرعه غرقاً في مياه البحر المتوسط «شاطئ البرج»، وجرى انتشال جثمانه ونقله إلى المستشفى.



كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول محمد عصام، 10 سنوات، طالب بالصف الرابع الابتدائي، إلى مستشفى برج البرلس المركزي جثة هامدة.



وكشفت التحريات التي أشرف عليها العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية، أنه أثناء قيام الطفل المتوفى بالاستحمام في مياه البحر الأبيض المتوسط، بشاطئ البرج، غير المعد للسباحة، غرق نظراً لعدم إجادته السباحة، وجرى انتشال الجثمان بمعرفة الأهالي.



بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثمان المتوفى، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.