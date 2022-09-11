تحتمس الثالث .. الملك الإمبراطور

عندما كنت جالسة كالعادة غارقة فى أفكارى فى من هو بطل قصة هذا الأسبوع شعرت للحظة بأشياء تمرق كالبرق بجانبى ومن أمامي، لتحدثنى نفسي تُرى ما هذا لا أعرف ربما تكون هذه تخاريف آخر الليل لتانى مرة أخرى، وألحظ أن ربما هناك أحد عند باب الغرفة ينظر إلي وعندما أنظر إليه يختفى ومع هدوء الليل وانخفاض الأصوات إلا صوت نباح الكلاب فى الشوارع والجميع أخلد إلى النوم وبدأ الخوف يتَسرسب إلى قلبي ويملأ جوفي.

وارتجفت يدى وعظامى وأقرر أن أخلد إلى النوم سريعاً وما كان إلا أن ظهر لي بريق وسط العتمة ليقشعر بدنى وينبض قلبى وأرتجف مرة أخرى ولكن سريعاً ما أدخل الطمأنينة إلى قلبى وأخرج خوفى بره جوفي عندما قال لى لا تخافى ولا تقلقى ها انا وقد حان الوقت لكى تتحدثى عَني لقد تأخرتى كثيراً وهذا دورى فكيف لا تتحدثين عنى وأنا أبو الإمبراطوريات أول إمبراطور فى التاريخ.

أنا الملك تحتمس الثالث نابليون الشرق ابن الملك تحتمس الثانى والملك إست وجدى الملك تحتمس الأول ابن الملك أحمس قاهر الهكسوس ومؤسس الأسرة الثامنة عشر ، ولد الملك تحتمس الثالث عام 1481 قبل الميلاد وهو سادس فرعون فى الأسرة الثامنة عشر ويعنى اسم تحتمس بالمصرية القديمة ابن الإله تحوت ، ويعتبر الملك تحتمس الثالث أحد أقوى الأباطرة فى التاريخ ، حيث أسس أقوى إمبراطورية مصرية حديثة عبر التاريخ ، توالى الملك تحتمس الثالث الحكم بعد وفاة والده الملك تحتمس الثاني ونظرا لأن تحتمس الثالث كما يعتقد الفراعنة من دم غير نقى لأنه من زوجة ثانوية للملك تحتمس الثانى فقامت الملكة حتشبسوت زوجة أبية بتزويجه من أخته وهى أبنتها ( الاميرة نفر ورع ) لأنها ذات دم نقى وكان عمره عند الزواج أحد عشر عاماً ، وتم إعلانه وشقيقته ملكين لمصر ولكن تحت وصاية الملكة حتشبسوت التي حكمت كوصية لمدة سبع سنوات ثم استولت على الحكم لمدة ثلاث عشر سنة أخرى أى حكمت مصر الفرعونية عشرون عاماً.

وبعد وفاة الملكة حتشبسوت أستلم الملك تحتمس الثالث عرشه المسلوب من زوجة أبية ، وقام بعد ذلك بالانتقام من آثار الملكة حتشبسوت وتشوية أثارها الثمينة ، كما تزوج من الأميرة ست ياح والأميرة نبتو وأنجب الملك أمنحتب الثانى ، وحكم الملك تحتمس الثالث فترة طويلة أمتدت ل 54 عام ، و أهم ما يميز الملك تحتمس الثالث عن غيره من الملوك هى الحملات العسكرية التى قام بها ويقال أنه خلال عشرون عام قام بأكثر من ستة عشر حملة عسكرية ويذكر أنه لم يهزم أبد ودائما ما يكون النصر حليفة وكانت معركته الأولى معركة مجدو على بلاد الشام والتى أسبت فيها مهارته العسكرية وبعد حملاته الـ 16 التى أكد بها نفوذه فى بلاد الشام ذهب بجيشه الى بلاد السودان حيث قضى على الثورات وثبت حكمه هناك.

كما شهدت مصر فى عهد الملك تحتمس الثالث الكثير من الإنجازات السياسية حيث قام باستدعاء أبناء الأمراء من الأقاليم الأسيوية إلى مصر وذلك لإطلاعهم على الثقافة المصرية الفرعونية وتعليمهم فى المدارس الفرعونية ومعرفة عادات وتقاليد مصر الفرعونية القديمة وغرس حب الوطن حب مصر فى أنفسهم حتى إذا كبر هؤلاء الأمراء وعادو إلى بلادهم كي يتولوا الحكم يكونو تحت سيطرته ويضمن ولائهم إخلاصهم الدائم للوطن ، ولَم يفكرون أبدا فى خيانة مصر او إقامة حروب ضدها كما قال المؤرخين القدامى فى مصر القديمة تعبيراً عن عظمة قوة مصر فى عصر الملك تحتمس الثالث : "لا توجد قوة فى الأرض تستطيع أن تواجه الجيش المصرى الذى نال تدريبا عسكريا فائقا وفاز بقيادة ملك عبقرى هو فرعون مصر العظيم تحتمس الثالث".

ويقال إن الملك تحتمس الثالث هو أول من قسم الجيش إلى قلب وجناحين ، و هو أول من أقام أقدم إمبراطورية عرفها التاريخ، امتدت من أعالى الفرات شمالا حتى الشلال الرابع على نهر النيل جنوبا، وأصبحت مصر أقوى وأغنى إمبراطورية فى العالم عاش فيها المصريون قمة مجدهم وقوتهم‪. ‬و اهتم ايضا الملك تحتمس الثالث بأنشاء أسطول بحرى قوى استطاع أن يفرض سيطرته على الكثير من جزر البحر المتوسط مثل قبرص وأيضا بسط نفوذ على ساحل فينيقيا "سواحل لبنان وفلسطين حاليا" .

كما يقال أن الملك تحتمس هو الملك الفرعون ألذى أخرج اليهود من مصر وذلك أستناداً إلى مكتوب فى التوارة و تقول بان الملك سليمان قام ببناء بيت الرب فى عام أربعمائة وثمانون وهو نفس العام الذى خرج فيه اليهود من مصر وكان هذا يعتبر العام الرابع للملك تحتمس الثالث . وأهتم الملك تحتمس بالعمارة والفن حيث قام الملك تحتمس ببناء معبد الكرنك و يتكون من قاعة رئيسية تسمى قاعة الأعياد وتحيط بها 50 غرفة أحداها نقشت عليها قائمة بأهم الملوك الذين حكموا مصر ويطلق عليها غرفة الأجداد.

كما أقام لنفسه معبد جنائزي فى البر الغربي بالأقصر بالقرب من الرمسيوم، وأقام ايضا سبع مسلات منها أربعة توجد فى اسطنبول التركية ولندن ونيويورك وروما.

كما بنى معابد بالدير البحرى ومدينة هابو وارمنت وقفط وقام معبد لبتاح فى منف وغيرها في طول البلاد وعرضها ذلك غير ما تركه من لوحات وتماثيل.

توفي الملك تحتمس الثالث عن عمر يناهز 82 عام بعد أن حكم 54 عاما كما جاء فى نص أمنمحات "من العام الأول حتى العام الرابع والخمسين فى الشهر الثالث من فصل الشتاء ولم تعرف مصر عبر التاريخ ملكا بكى عليه المصريون وحزنوا عليه حزنا شديداً مثل ما حدث مع تحتمس الثالث، وبعد وفاته أقيمت مراسم الحداد والدفن الملكية تبعه فيها كل المصريين وهى أضخم جنازة فى التاريخ القديم ودفن فى مقبرة بوادى الملوك كان قد أعدها لنفسه وهى المقبرة رقم 34، حيث يعد من أوائل الملوك الذين بنوا مقابر لأنفسهم فى وادى الملوك، وقد اكتشفت مقبرته فى عام 1898 على يد العالم " فيكتور لوريت " ووجد المقبرة قد تعرضت للسرقة والنهب ولم تكن بها المومياء التى عثر عليها فى الدير البحرى عام 1881.

ومن أشهر مقولاته لوزيره الشهير رخمى رع "لا يرضى الرب بالتحيز (الفساد)، كن يقظا فمنصب الوزير عماد الأرض كلها فليس للوزير أن يستعبد الناس، استمع للشاكى من الجنوب والدلتا أو أى بقعة.. تصرف بالعدل فالمحاباة يمقتها الرب.. كن عادلا مع من تعرفه ومن لا تعرفه...".