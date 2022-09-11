أب يحذر الأسر من حمل أطفالهم لزجاجات المياه بسبب هذه الحادثة

حذّر أب باقي الآباء من زجاجات المياه التي يمنحونها لأطفالهم، وذلك بعد إصابة ابن هذا الأب بعاهة مستديمة نتيجة إحدى زجاجات المياه.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار"، قال الأب المكلوم ان ابنه أصيب بجرح كبير في وجهه وكاد يفقد عينه بعد سقوطه على زجاجة مياه كان يحملها بين يديه وقت وقع الحادث.

ملابسات الحادث

وأوضحت الصحيفة، أن احدى كاميرات المراقبة المنزلية في سنغافورة كشفت الحادث المؤلم الذي تعرض له الطفل، حيث يمكن رؤية الطفل الصغير وهو يسقط أمام مربيته التي كانت تعتني به، حيث حاولت مساعدته.

صورة الطفل

قال الأب المرعوب ، المعروف باسم وين ، إن الحادث وقع في "ثوان معدودة" موضحاً: “كان ابني البالغ من العمر سنة ونصف يشرب من قنينة الماء عندما انزلق وسقط عليها عن طريق الخطأ”.

كاد يفقد عينه

وتابع قائلاً “قارورة الماء تسببت في تمزيق جزء من حجبه وجبهته” مضيفاً أن مربية ابتنه كانت تقف حين وقع الحادث في ثوان معدودة".



وأشارت الصحيفة إلى أن مربية الأطفال طلبت المساعدة من أحد الجيران وتم نقل الطفل الصغير إلى غرفة الطوارئ في مستشفى للنساء والأطفال بسنغافورة، حيث كان ينزف "بغزارة" بسبب الجرح.