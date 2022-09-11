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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موجز السوشيال ميديا.. زيزو بعد الخسارة من الهلال.. رمضان صبحي بعيد عن الملعب في ظهور خاص.. محمد رمضان ساخرًا.. الملوك بتعمل خاطر لبعض.. أول تعليق من محمد صبحي بعد عودته للزمالك

محمد رمضان وصبحى
محمد رمضان وصبحى وسارة


 

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

أول تعليق من محمد صبحي بعد عودته للزمالك: رجعت بيتي

 

علق محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، على انتهاء إعارته إلى فاركو وعودته لتدعيم حراسة مرمى الفريق الأبيض في الموسم المقبل. 
 

ونشر صبحي صورته مع قميص الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرا"، وعلق قائلا: "الحمد لله رجعت بيتي".

 

زيزو بعد الخسارة من الهلال: فى بعض الأحيان تفوز وأحيانا تتعلم

 

علق أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك، على خسارة الفارس الأبيض أمام الهلال السعودي، أمس الجمعة، في بطولة كأس سوبر لوسيل.
 

وكتب زيزو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام":"فى بعض الأحيان تفوز وأحيانا تتعلم"
 

رمضان صبحي بعيد عن الملعب في ظهور خاص | شاهد

 

نشر رمضان صبحي، نجم فريق بيراميدز، صورًا له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"؛ ليشارك جمهوره عطلته الصيفية.

وظهر صبحى بإطلالة صيفية، أمام البحر من عطلته فى إحدى المدن الساحلية، ولاقت إعجاب جمهوره عبر السوشيال ميديا.
 

 

شاهد.. سارة سلامة تستعرض جمالها ولياقتها داخل الجيم

نشرت الفنانة سارة سلامة، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وظهرت سارة سلامة، فى الصور بزى رياضى أثناء استعراض رشاقتها البدنية داخل الجيم، لإظهار مهاراتها ولياقتها الرياضية. 
 

محمد رمضان ساخرًا من انتقاد تأجيله طرح دوشة.. الملوك بتعمل خاطر لبعض
 


 

علق الفنان محمد رمضان، على قراره بتأجيل طرح كليب "دوشة" لمدة 3 أيام، قائلا: "الملوك بتعمل خاطر لبعض".

 

وكتب محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "كليب دوشة أتأجل ٣ ايام 🙏🏽الملوك بتعمل خاطر لبعض 👑💔"

موجز السوشيال ميديا رمضان صبحي محمد رمضان محمد صبحي الفنانة ​سارة سلامة

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