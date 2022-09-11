أطلقت شركة KTM لصناعة السيارات والدراجات النارية إصدارًا مخصصاً للسير على الطرق العامة من سيارة السباق X-Bow GT2 الشهيرة، والمزودة بهيكل خفيف الوزن للغاية يبلغ وزنه 80 كجم ومحرك بقوة 493 حصانًا.

X-Bow GT-XR

تتميز سيارة X-Bow GT-XR ، بوزنها الخفيف اللذي ينافس سيارات خارقة شهيرة أمثال Dallara Stradale و Radical Rapture، وتعد هي السيارة القانونية الثانية للشركة النمساوية للطرق بعد سيارة KTM X-Bow المكشوفة، والتي تم بيعها بأشكال مختلفة منذ عام 2008.

تشترك GT-XR في الكثير من دعائمها مع سيارة السباق GT2 ، وهي تعتمد بشكل أساسي على نفس تصميم Dallara المصمم من ألياف الكربون الأحادي بوزن 80 كجم مثل X-Bow الأصلي، والذي كما تقول KTM ، "تم تجربته واختباره في عشرات الحوادث منذ عام 2008.

X-Bow GT-XR

وبالنسبة للسيارة ذات السقف الصلب، يتم إقرانها بقفص فولاذي معتمد من الاتحاد الدولي للسيارات، ويبلغ وزنها الفارغ 1130 كجم.

يوفر غطاء السيارة المصنوع من ألياف الكربون إمكانية الوصول إلى المقصورة، و يمكن أيضًا فتح النوافذ الزجاجية الصغيرة على الجانب بالكامل، في الداخل، تم تركيب نفس عجلة القيادة القابلة للإزالة على طراز السباقات مثل GT2.

X-Bow GT-XR

تأتي سيارة GT-XR بمحرك سيارة السباق سعة 2.5 لتر خماسي الأسطوانات، تبلغ قوته 600 حصانًا و 531 رطلاً قدمًا من عزم الدوران، مما يدفع السيارة إلى التسارع من وضع الثبات 0 حتى سرعة 62 ميلاً في الساعة خلال 3.4 ثانية ، ومن 62 ميلاً في الساعة إلى 124 ميلاً في الساعة في 6.9 ثانية، وتبلغ السرعة القصوى 174 ميلا في الساعة.

يتم توجيه القوة إلى المحور الخلفي من خلال علبة تروس متتابعة بسبع سرعات وترس تفاضلي محدود الانزلاق.

X-Bow GT-XR

ركز المصممون بشكل كبير على الديناميكا الهوائية ، حيث جلبوا الكثير من تصميم GT2 إلى السيارة التي تسير على الطرقات، ويتضمن هذا التصميم أيضًا نظام AirCurtain الجديد من KTM ، والذي تقول الشركة إنه "الأول من نوعه في العالم في سيارة قانونية على الطرق"، حيث تم تطويره لخلق تأثير أرضي ديناميكي هوائي يساعد السيارة على الالتصاق بالطريق.

تبدأ أسعار X-Bow GT-XR من 284.900 يورو، وصرحت شركة KTM أنها ملتزمة بإنتاج 100 سيارة كحد أقصى سنويًا.