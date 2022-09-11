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رئيس التحرير
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أسماء تمثل خبرة وثقلا سياسيا..حسام بدراوي يكشف عمل لجان الحوار الوطني وأبرز التصريحات.. فيديو

الحوار الوطني
الحوار الوطني

 كشف حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، عن العديد من التفاصيل الخاصة حول الحوار الوطني، وأكد أن الحوار الوطني حوار سياسى من الدرجة الأولى، يهدف التوجه نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

وأكدحسام بدراوي، أن كثير من الأسماء التي تم اختيارها للجان عمل الحوار الوطني، تمثل خبرات وثقل اقتصادي وسياسى ومجتمعي

 

وإليكم أبرز التصريحات.

حسام بدراوي: المرشحون للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية أسماء تمثل خبرة وثقل سياسي واقتصادي
 

أكد  حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، أن الحوار الوطني مستمر، مشيرا إلى أنه بكل فترة من الزمن لا بد أن تراجع كل أمة نفسها وتفكر في المستقبل.

 

 

وقال حسام بدراوي، أن الحوار الوطني حوار سياسى من الدرجة الأولى، مؤكدا أنه يهدف التوجه نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

وتابع  مستشار الحوار الوطني، أن كثير من الأسماء التي تم إختيارها للجان عمل الحوار الوطني، تمثل خبرات وثقل اقتصادي وسياسى ومجتمعي، معلقا " انا متفائل بتلك اختيارات لا بد من ان تكون نسيج واحد ومشترك، بالتوافق على الدستور والتوافق والعدالة التي هي أساس المتسقبل.

 

وأشار حسام بدراوي إلى أن  رؤية مصر لها أهداف واضحة، ووسائل قياس ونعمل على أن الدولة تسير على الطريق الصحيحي  للوصول للمرحلة 2030.

 

 الدول المتقدمة

وأستكمل مستشار الحوار الوطني تصريحاته قائلا “الحوار الوطني لا بد أن يمد الرؤية 2050 حتى نتوافق مع الدول المتقدمة في العالم”. 

حسام بدراوي: الحوار الوطني يهدف نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

أكد  حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، أن  الحوار الوطني حوار سياسى من الدرجة الأولى، مؤكدا أنه يهدف التوجه نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

متفائل بتلك اختيارات

وتابع  مستشار الحوار الوطني، أن كثير من الأسماء التي تم اختيارها للجان عمل الحوار الوطني، تمثل خبرات وثقل اقتصادي وسياسى ومجتمعي، معلقا " انا متفائل بتلك اختيارات لا بد من أن تكون نسيج واحد ومشترك، بالتوافق على الدستور والتوافق والعدالة التي هي أساس المتسقبل.

حسام بدراوي رؤية مصر 2030 التنمية المستدامة مصر مصر 2030

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