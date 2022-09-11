أهم الأخبار.. الكهرباء توجه رسالة للمواطنين.. حريق بحارة اليهود بالجمالية.. دريم لحام يعترف بخيانته لزوجته

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية نرصد أبرزها في أهم الأخبار.

تحذير من نزع تيكت الملابس .. شركة الكهرباء توجه رسالة للمواطنين | تفاصيل



وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر بعض النصائح للمواطنين من أجل الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية، وذلك من خلال نشرها تدوينة عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع فيسبوك .

حريق بمحل مكياج بحارة اليهود بالجمالية



شب منذ قليل حريق في محل بحاره اليهود دائرة الجمالية.

تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل محل مكياج بحاره اليهود بالجمالية .

خليني ساكتً .. فرج عامر يوجه رسالة غامضة | شاهد



وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، رسالة غامضة نشرها عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

دريم لحام يعترف بخيانته لزوجته: كانت نزوة وعدت.. فيديو



اعترف الفنان دريم لحام خلال لقائه على قناة الجديد ؛ بخيانة زوجته اثناء الشباب .



انت بترفع مقاساتي .. أول رد من مظهر شاهين علي خناقته مع ندى كامل | فيديو



كشف الدكتور مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم أن ظهر أحد الفنانين في أحد البرامج على الفضائيات وقال إن المساكنة هي افضل حل حتي تقل نسبة الطلاق في المجتمع، مشيرا إلى أنه أراغد أن يوضح حقيقة هذا الأمر فقام بكتابة بيان ونشره علي وسائل التواصل الاجتماعي بأن المساكنة ليست نظام إسلامي وأن ذلك دعوة للبغاء والفسق ونشر الفجور.

أول صورة لـ نيللى ابنة مؤمن زكريا تثير السوشيال ميديا |شاهد



نشر اللاعب مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

علي جمعة: حل مشاكل الأسرة في التفرقة بين فقه القضاء والحياة



قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن قضايا الأسرة ، تعود إلى أمرين ، فقه القضاء ومبناه على العدل، وفقه الحياة ومبناه على الفضل.

المكسيك: مصرع 18 في انفجار بعد اصطدام حافلة بشاحنة وقود



لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم مساء السبت، إثر اصطدام الحافلة التي كانوا يستقلونها بشاحنة وقود في شمال المكسيك، بحسب ما أعلنته السلطات المحلية.

