إجراء 13 ألف عملية عيون لغير القادرين بالدقهلية

أعلنت جمعية الأورمان انها قامت بعمل 13 ألف عملية عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة الدقهلية منذ بداية عملها بالمحافظة الى الآن.



وذلك فى اطار مساهماتها لتوفير "حياة كريمة" لأبناء محافظة الدقهلية، وتحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية بقيادة الدكتور وائل عبدالعزيز .

واكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة الدقهلية أجرى الكشف الطبي على عدد 37 ألف مريض واجراء عدد 13ألف عملية جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم عدد (7,266) نظارة طبية .

وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الدقهلية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصرالمحتاجين من الأسرالأكثراحتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان نجحت وحتى الأن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على عدد مليون و200 ألف مريض،واجراء عدد 211 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون،وتسليم عدد (127,186) نظارة طبية لغير القادرين.

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