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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا يحتاج إلى السفر.. قرار عاجل من الخطيب بشأن بيرسي تاو.. فيديو

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، رفضت سفر الجنوب إفريقي بيرسي تاو إلى الدوحة للخضوع لفحوصات طبية للوقوف على أسباب تعرضه لإصابات متكررة في العضلة الأمامية.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، اللاعب سيواصل تأهيله في النادي الأهلي بشكل طبيعي بعد الجلسة التي جمعت  بين محمود الخطيب رئيس النادي وأحمد أبوعبلة للحصول علي الموقف النهائي للجنوب افريقي.

جلسة الخطيب مع طبيب الاهلي.. 

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وأكمل شبانة،طبيب الفريق أكد للخطيب أن بيرسي تاو لا يحتاج إلى السفر بعد حصوله على الفترة الكافية من التأهيل وأنه ينتظر خلال الـ3 أسابيع المقبلة مدي استجابته وقبل خضوعه للقياسات البدنية مثل زملائه ووضع له برنامج خاص في التدريبات بعد تحديد عضلاته على غرار القياسات التي خضع لها اللاعبون مؤخراَ.

وأتم،  تقرير طبيب الأهلي كان أحد أسباب قرار اللجنة بالتنسيق مع الخطيب بإستمرار بيرسي تاو أداء برنامجه التأهيلي حاليا.

 

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