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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. بدء فعاليات معرض الكتاب السنوي بنادى مستشارى النيابة الإدارية

مستشارو النيابة الإدارية
مستشارو النيابة الإدارية

يقيم اليوم الخميس، نادي مستشاري النيابة الإدارية معرض الكتاب السنوى الدورة الثالثة، وذلك فى ضوء خطه نادي مستشاري النيابة الإدارية برئاسة  المستشار عبد الرؤوف موسى رئيس مجلس إدارة النادى الهادفة إلى صقل وتنمية المهارات الثقافية ودعم مبادرة القراءة للجميع دعما لثقافة القراءة والإهتمام بالكتاب .

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وأوضح المستشار معتز الهلالى رئيس اللجنة العلمية والثقافية بالنادى، أن المعرض يأتى ضمن الفعاليات الثقافية للجنة خلال الموسم الثقافى ٢٠٢٢ .

كبرى دور النشر

وأضاف "الهلالي" بأن المعرض يأتى بمشاركة أكثر من ٢٠ دار نشر من كبرى دور النشر بمصر والشرق الأوسط، وكذا بمشاركة متميزة من القطاعات الثقافية بوزارة الثقافة متمثله فى الهيئة العامة للكتاب و المركز القومى للترجمة و مؤسسة دار المعارف و الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، وقبلة القصاد الأزهر الشريف ،و مجمع اللغة العربية و ،الجمعية المصرية للإقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ، وكذا بمشاركة متميزة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، ومؤسسة أخبار اليوم ، ومؤسسة الأهرام ، وبمشاركة متميزة لنادى القضاة .

كما أضاف أن المعرض يعقد خلال الفترة من ١٥ سبتمبر الجارى وحتى ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ، يأتي ذلك فى ضوء خطة اللجنة العلمية والثقافية بنادى مستشارى النيابة الإدارية للموسم الثقافى ٢٠٢٢

كما أضاف أن المعرض مفتوح لاستقبال محبى القراءة والكتاب والثقافة والعلم ، وقد شدد رئيس اللجنة العلمية والثقافية بالنادى على اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بزوار المعرض فى ضوء القرارات التى تصدرها الدولة المنظمة للفاعليات الثقافية.

فصل طبيب بمستشفى سوهاج العام

على الجانب الاخر قضت المحكمة الإدارية العليا بإجماع الاَراء، بفصل طبيب في سوهاج من الصحة بعد أن ترك مهنة الرحمة والتطبيب وانخرط فى الترعيب والترهيب والتخريب، فحق عليه التأنيب والتأديب وذلك بعدما انضم للجماعة الإرهابية وشاركهم الأسلحة النارية والذخـائـر للإخلال بالنظـام الـعـام بعد نجاح ثورة يونيه.

ورفضت المحكمة الادارية العليا، الطعن المقام من الطاعنة (ل.م,ا) الحاصلةعلى قرار القوامة من محكمة سوهاج الابتدائية بتعيينها قيماً على زوجها الطبيب (ع.م.أ) طوال تنفيذ مدة العقوبة الجنائية.

وذلك لأنه بوصفه طبيب  بمستشفى سوهاج العام بعد ثورة 30 يونيه 2013 انضم لجماعة الإخوان الإرهابية وقـام بالتجمهر بغية الإضرار بالأمن العام وقلب النظام والتجمهر وشاركهم الأسلحة النارية والذخائر باستعراض قـوة مـع اقترانها بجنايـة قتل واستخدام سـلاح ناري وذخائـر وسلاح أبيض, وقضت بفصله.

 

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